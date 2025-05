MindsEye: Trailer zeigt den geistigen Aufbruch in eine gefährlich schöne Zukunft

Mit MindsEye schicken Build A Rocket Boy und IOI Partners den Spieler in eine dystopische Zukunft, in der nicht nur die Technologie außer Kontrolle geraten ist – sondern auch die eigene Vergangenheit. Im Mittelpunkt steht Jacob Diaz, ein Ex-Soldat mit implantierter KI und bruchstückhaften Erinnerungen, die mehr Fragen aufwerfen als Antworten liefern. Der frisch veröffentlichte Trailer wirft den Zuschauer ohne Umschweife in die visuelle Opulenz einer von der Unreal Engine 5 befeuerten Zukunftsmetropole, in der jeder Schatten eine Verschwörung birgt.

Redrock, der fiktive Schauplatz von MindsEye, ist mehr als nur Kulisse – sie ist lebendig, gefährlich und ein Spiegelbild der dystopischen Themen, die das Spiel verhandelt: Konzernmacht, Künstliche Intelligenz, Kontrolle und Rebellion. Der Story-Modus verspricht cineastische Action, explosive Setpieces und einen Hauptcharakter, dessen Implantat mehr als nur ein technisches Gimmick ist – es ist der Schlüssel zu einer Wahrheit, die besser verborgen geblieben wäre.

Spieler als Schöpfer: Die neue Spielrealität

Doch MindsEye ist nicht nur ein filmreifer Thriller, sondern auch ein Werkzeugkasten für kreative Geister. Mit dem sogenannten Game Creation System liefert Build A Rocket Boy ein Feature, das mehr als nur ein Baukasten ist – es ist eine Einladung, die Zukunft selbst zu schreiben. Ob man nun eigene Missionen erschaffen, Verfolgungsjagden in Redrocks Straßenschluchten inszenieren oder stealthbasierte Infiltrationen durch verlassene Industrieanlagen basteln möchte: das System erlaubt es Spielern, ohne Programmierkenntnisse komplette Szenarien zu erschaffen.

Dabei ist das Tool nicht bloß nettes Beiwerk – die Entwickler selbst nutzen es, um regelmäßig neue Premium-Inhalte zu veröffentlichen. Jeden Monat soll das Spiel mit neuen Missionen, Herausforderungen und Assets gefüttert werden. Eine Art Community-getriebene Fortsetzung der Story, bei der Studio und Spieler Hand in Hand die Welt von MindsEye erweitern.

Ein Spiel – viele Wege

Leslie Benzies, der ehemalige GTA-Mastermind, lässt keinen Zweifel daran: MindsEye ist nicht nur Spiel, sondern Plattform. „Ein Abenteuer ohne Ende“, so verspricht er, und dieses Versprechen könnte mehr sein als ein Marketingslogan. Es ist eine Kampfansage an lineare, abgeschlossene Narrative und eine Liebeserklärung an die Community.

Ab dem 10. Juni 2025 können Spieler auf PS5, Xbox Series X/S und PC selbst entscheiden, ob sie sich der cineastischen Kampagne hingeben – oder selbst die Grenzen dessen sprengen, was ein Spiel sein darf.