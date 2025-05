MindsEye übernimmt das Ruder: Eine kreative Zukunft ohne Everywhere?

Die Pläne waren groß. Everywhere sollte das neue digitale Universum werden – eine Plattform grenzenloser Möglichkeiten, entwickelt vom GTA-Miterschaffer Leslie Benzies. Mit der leistungsstarken Arcadia-Suite sollten Spieler ihre eigenen Welten erschaffen, sei es ein Rennspiel, ein Action-Level oder ganze Missionen mit KI-gesteuerten Gegnern. Eine Art zweites GTA Online? Doch die einstige Vision scheint nun einen neuen Kurs eingeschlagen zu haben – und zwar direkt in Richtung MindsEye, das bereits in wenigen Tagen erscheint.

Was auf den ersten Blick wie ein Rückzug wirkt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als strategische Neuausrichtung mit enormem Potenzial. Die aufwendig entwickelte Arcadia-Suite wurde von Build a Rocket Boy offiziell in MindsEye integriert – einem eigenständigen Open-World-Actionspiel, das nun mit Build.MindsEye und Play.MindsEye zwei mächtige Module für kreative Spieler bietet. Damit bekommt die Creation Suite nicht nur ein neues Zuhause, sondern auch deutlich früher eine aktive Community als ursprünglich gedacht.

Eine neue Plattform mit klarerem Fokus

Die große Frage: Was ist mit Everywhere? Ein direkter Link zur Website führt nun zu MindsEye, ohne auch nur ein Wort über das frühere Flaggschiffprojekt zu verlieren. Offiziell ist das Kapitel nicht abgeschlossen – doch realistisch betrachtet wurde die Vision von Everywhere nun vollständig von MindsEye absorbiert. Laut einem Sprecher des Studios gegenüber VGC war dies ein natürlicher Prozess: Die Betatests von Everywhere dienten als Entwicklungsbasis, doch die Richtung habe sich organisch verändert – zu einem fokussierteren, greifbareren und direkter erlebbaren Produkt.

Was dabei entsteht, ist ein spannender Dreiklang: Die explosive Singleplayer-Kampagne von MindsEye, ein ständiger Strom professionell kuratierter Inhalte in Play.MindsEye und die kreative Freiheit von Build.MindsEye. Eine nahtlose Verbindung von Storytelling, Nutzer-Inhalten und spielerischem Experimentieren – kurz: Ein Ökosystem, das die kreative Power der Community ernst nimmt und ihr echte Werkzeuge in die Hand gibt.

Die Zukunft gehört MindsEye

Zugegeben – die Idee von Everywhere war verlockend. Doch MindsEye ist kein schwacher Trost, sondern eine geschärfte Evolution. Die kreative Vision lebt weiter – nur eben in einem kompakteren, schnelleren und zugänglicheren Rahmen. Anstatt sich in einer allumfassenden Plattform zu verlieren, konzentriert sich Build a Rocket Boy nun auf ein klar umrissenes Erlebnis mit echtem Potenzial. Und das Beste: Spieler können schon bald selbst Teil davon sein. Wer also dachte, dass Everywhere die große Zukunft sei, sollte den Blick lieber nach vorn richten – denn MindsEye ist schon längst da.

MindsEye ist ab dem 10. Juni erhältlich und könnte viele Spieler auf ungewohnte Weise überraschen.