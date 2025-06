MindsEye und Patch 1.004: Wo bleibt der essenzielle Day One-Patch?

Seit wenigen Stunden ist MindsEye von Build a Rocket Boy offiziell verfügbar – zumindest theoretisch. In der Praxis verläuft der Launch allerdings alles andere als glatt. Besonders irritierend ist der Umgang mit dem sogenannten „Update 2“, das laut Entwickler nicht nur verfügbar, sondern auch „dringend empfohlen“ sein soll. Auf Reddit schreibt das Team selbst: „Bevor Sie loslegen, empfehlen wir Ihnen dringend, Update 2 zu installieren (…).“ Die Rede ist dabei von der Version 1.004 – doch diese sucht man derzeit vergeblich.

Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität

Ein kurzer Blick auf die aktuellen Versionen verrät: MindsEye liegt auf allen Plattformen weiterhin in der Version 1.003 vor – exakt dieselbe Fassung, die schon mit der Disc-Version vorab ausgeliefert wurde und 36,06 GB groß ist. Auf der PS5 ist das Spiel damit technisch identisch mit der kritisierten frühen Build. Ein User auf Reddit kommentiert: „I have the game on disk and the tile size is 36.06gb, bit small nah? Does anybody know if the day one patch is out yet?“ Ein ähnlich ratloses Bild ist auf X zu beobachten.

Besonders pikant: Laut Entwickler soll der Patch rund 8 GB groß sein und essenzielle Gameplay-, Performance- und Grafikverbesserungen enthalten. Genau das, was derzeit fehlt. Nach rund 2 Stunden im Spiel können wir eine schwankende Framerate, auffällige Pop-ins und teils fehlende Animationen bestätigen – also genau jene Probleme, die Patch 1.004 beheben soll. Die vollständigen Patch Notes wurden inzwischen auf Reddit veröffentlicht.

Ebenso bemängeln einige, dass es bislang keine Grafikeinstellungen gibt – selbst auf der PS5 Pro nicht. Zwar läuft das Spiel hier mit 60 fps, es leidet aber unter spürbaren Drops.

MindsEye offenbar nach wie vor ohne Day One-Patch

Was steckt hinter dem verzögerten Update?

Die Aussage des Entwicklers, das Update sei bereits auf PS5 und Xbox Series X|S verfügbar, steht bislang auf wackeligen Beinen. Zwar sind Zertifizierungsprozesse auf Konsolen bekanntlich nicht immer exakt planbar, allerdings wäre eine transparente Kommunikation das Mindeste. Stattdessen herrscht Unklarheit – auch auf Steam, wo MindsEye laut mehreren Berichten derzeit überhaupt nicht spielbar ist.

Ob die Version 1.004 schlicht zu spät freigegeben oder technisch zurückgehalten wurde, ist derzeit unklar. Fakt ist: Der Launch verläuft holprig – und das Vertrauen der Spielerschaft wird durch die aktuelle Intransparenz sicher nicht gestärkt.

Sobald die fehlenden Patches live gehen, liefern wir ein Update.

Wie sind eure ersten Eindrücke zu MindsEye ohne den versprochenen Patch? Seid ihr trotzdem schon eingestiegen? Schreibt’s in die Kommentare!