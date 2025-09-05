MindsEye – Update 1.010 ist da und killt eure Frustmomente – oder schafft neue?

MindsEye bekommt ein ordentliches Update verpasst. Version 1.010, besser bekannt als Update #4, ist ab sofort auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verfügbar. Das Spiel bringt diesmal vor allem spürbare Verbesserungen bei Performance, Gameplay und Nutzeroberfläche. Bugfixes? Jede Menge. Für Fans, die sich regelmäßig im Bau-Modus austoben, gibt es auch Neuerungen in Build.MindsEye.

Was sich auf PC & Konsolen verändert

Update #4 richtet sich klar an Spieler, die eine stabilere und flüssigere Erfahrung wollen. Die Grafik- und Performance-Optimierungen reichen von verbesserten Shaders und Assets bis hin zu gezielten CPU- und GPU-Entlastungen. Besonders bemerkbar macht sich das bei Cutscenes, wo VFX-Optimierungen die Framerate stabiler halten.

Die UI wurde ebenfalls verbessert. Cinematics lassen sich nun überspringen, Dropdown-Menüs reagieren endlich zuverlässig, und das Aim Assist-System priorisiert Gegner in Fahrzeugtürmen. Zudem wurden mehrere Missions- und Traversal-Bugs behoben, die Spieler in der Vergangenheit frustriert haben, von Kollisionen bis hin zu Objekten, in denen man stecken bleiben konnte.

Neues in Build.MindsEye (PC)

Für Kreative hat Update #4 einiges zu bieten. Der neue „Player Content“-Tile macht es leichter, von der Community erstellte Inhalte sofort zu finden und zu spielen. Spieler können außerdem Inhalte nach der Veröffentlichung freigeben, statt auf eine Vorab-Prüfung angewiesen zu sein. Zusätzlich gibt es einen „Curated Content“-Tile, der von den Entwicklern ausgewählte Community-Kreationen hervorhebt. Ob das Build-Feature jemals für PS5 und Xbox verfügbar sein wird, ist völlig offen.

Auch unter der Haube hat sich viel getan: Timer Nodes unterstützen nun Dezimalstellen, Custom UI Nodes starten standardmäßig aktiviert, und die Kamera merkt sich häufiger die letzte Position. Zahlreiche Bugfixes verhindern ungewolltes Verhalten bei Stamps, Fahrzeugen und Logik-Nodes, was vor allem für Builder die Arbeit deutlich erleichtert.

Update #4 ist kein Gameplay-Revolutionär, aber eine dringend benötigte Wartung. MindsEye läuft damit stabiler, sieht besser aus und gibt kreativen Spielern endlich mehr Kontrolle. Wer bisher wegen Performance-Bugs frustriert war, kann jetzt entspannter spielen, und die Entwickler haben bereits angekündigt, dass Update #5 den Fokus auf Kampf- und KI-Verbesserungen legt. Für Fans ein klares „Daumen hoch“.

Der Publisher IO Interactive hat außerdem betont, dass es noch zu früh sei, um MindEye vollständig abzuschreiben. Ich habe eben kurz reingeschaut und festgestellt, dass die Performance spürbar besser ist und auffällige Fehler behoben wurden. Das Spiel ist sicherlich noch weit von der Perfektion entfernt, grundsätzlich würde ich ihm aber eine Chance geben. Es hat das Potenzial, die Zeit bis zum Release von GTA 6 zu überbrücken.