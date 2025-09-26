MindsEye Update 4.1 bringt neue Missionen, aber lohnt sich das überhaupt?

MindsEye hat sich in den letzten Wochen trotz kleinerer Stolpersteine eine treue Spielerbasis aufgebaut. Die Mischung aus Action, taktischen Herausforderungen und überraschenden Missionen macht den Reiz aus, und jetzt gibt es frischen Stoff, ganz ohne Zusatzkosten.

Mit Update 4.1 kommen vier neue Missionen: zwei für die Standard-Edition, zwei exklusiv für Deluxe-Spieler. PS5, Xbox Series XS und PC bekommen das neue Paket zeitgleich. Gold-Trophäen winken den besten Spielern, die neuen Missionen bieten also direkt etwas zum Anbeißen – oder zumindest zum Ausprobieren.

Missionen im Detail: „Attack The Block“ und Hotel-Abwehr

„Attack The Block“ schickt euch als namenlosen Geschäftsmann gegen militärische Drohnen und Raketen – ausgestattet nur mit einem Anzug und eurer Cleverness. Die Action ist intensiv, wenn auch etwas chaotisch, und bietet eine andere Perspektive als die bisherigen Missionen.

Die zweite Mission dreht sich um die Abwehr von Silva-Bots, die versuchen, in ein Hotel einzudringen. Hier liegt der Fokus auf Präzision und Reaktionsgeschwindigkeit. Ja, kleine Spawn-Bugs können vorkommen, aber das gehört zu den Herausforderungen, die Update 4.1 mit sich bringt. Wer strategisch denkt, hat schnell seinen Flow gefunden.

Update 4.1 liefert vier neue Missionen für MindsEye – frischer Nachschub für Standard- und Deluxe-Spieler auf allen Plattformen.

Racing Challenges: Kurz und knackig

Update 4.1 erweitert auch die Racing Challenges. Diese machen nicht jede Runde spannend, aber für schnelle, knackige Sessions sind sie ideal, perfekt für zwischendurch. Zudem steht in Zukunft noch die Hitman-Mission auf dem Plan.

Update 4.1 zeigt, dass die Entwickler weiter an MindsEye arbeiten und die Spielerbasis pflegen. Performance-Verbesserungen wären noch wünschenswert, aber die neuen Missionen bringen frischen Wind und kostenlose Unterhaltung. Wer neugierig ist, sollte unbedingt reinschauen – die Gold-Trophäen warten.