MindsEye Update 7.1 bringt neue ARCADIA-Mission und Logik-Nodes

Build a Rocketboy hat das Update 7.1 für „MindsEye“ veröffentlicht. Neben der Stealth-Mission „Blacklisted“ sind dieses Mal signifikante Erweiterungen für den PC-Editor ARCADIA sowie Optimierungen an der NPC-KI an Bord, darunter neue Logik-Nodes.

Kernstück des Inhalts-Updates ist die Mission BLACKLISTED. Spieler schlüpfen in die Rolle von Julia Black, einer Agentin der Organisation Meridian. Die Mission fokussiert sich auf Infiltration und Sabotage in Redrock City, wobei zwei Zielpersonen innerhalb eines kriminellen Netzwerks ausgeschaltet werden müssen. Wie angekündigt, soll die Mission die angebliche Sabotage bei der Entwicklung des Spiels selbst widerspiegeln.

Technische Upgrades für die KI und Audio-Feedback

Die Entwickler haben zudem an der Reaktivität der NPCs geschraubt. Diese zeigen nun ein verstärktes Fluchtverhalten bei dynamischen Ereignissen. Ferner wurde ein Logik-Fehler behoben, der es Gegnern erlaubte, während der Nachlade-Animation die Deckung zu wechseln – ein Fix, der das Gunplay berechenbarer macht.

Im Audio-Bereich wurden die Umgebungs-Soundeffekte nachjustiert. Wichtig für die Orientierung: Die Warnung beim Verlassen des Spielbereichs ist nun akustisch deutlicher unterlegt, was zuvor oft zu unvorhersehbaren Toden oder Missionsabbrüchen führte.

PC-Nutzer erhalten mit Update 7.1 Werkzeuge, die tiefere Skripting-Möglichkeiten für eigene Level bieten. Die neuen Logik-Nodes zielen vor allem auf Immersion und NPC-Steuerung ab:

Look At & Point of Interest: Charaktere können nun visuell auf Objekte oder Punkte in der Spielwelt fixiert werden.

Charaktere können nun visuell auf Objekte oder Punkte in der Spielwelt fixiert werden. Waffen-Statusabfrage: Über die Nodes „Waffenstatus abrufen“ und „Bei Waffenstatusänderung“ lassen sich Events triggern, sobald ein Charakter seine Waffe zieht oder holstert.

Über die Nodes „Waffenstatus abrufen“ und „Bei Waffenstatusänderung“ lassen sich Events triggern, sobald ein Charakter seine Waffe zieht oder holstert. NPC-Soundkontrolle: Umgebungsgeräusche einzelner NPCs können gezielt aktiviert oder deaktiviert werden.

Zudem wurde der KI-Spawner erweitert: Ersteller können nun festlegen, ob Gegner bereits mit gezogener Waffe spawnen, was die Erstellung von Hinterhalt-Szenarien deutlich vereinfacht.

Update 7.1 ist ein solides Wartungspaket mit spielerischem Mehrwert. Während Konsolenspieler primär von der neuen Mission und der verbesserten KI profitieren, festigt der PC-exklusive Ausbau des ARCADIA-Editors die Langlebigkeit des Spiels durch nutzergenerierte Inhalte. Die Korrektur der Nachlade-KI war überfällig, um die taktische Tiefe in Feuergefechten zu wahren.