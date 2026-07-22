MindsEye Update 8 bringt Crossplay-Multiplayer und UGC auf Konsolen

Build A Rocket Boy vergrößert den Funktionsumfang von „MindsEye“ mit Update 8 und erweitert das Spiel um plattformübergreifenden Multiplayer sowie den neuen Modus Grenade Football.

Ab sofort stehen zudem sämtliche nutzergenerierten Inhalte der ARCADIA-Plattform erstmals auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S zur Verfügung.

Multi-Plattform-Netcode und der Grenade-Football-Modus

Sämtliche Plattformen greifen ab sofort auf denselben Matchmaking-Pool zu. Für die nötige soziale Infrastruktur integriert der Entwickler neue Partysysteme, Text-Chats sowie sprachbasierte Kommunikation direkt in die Benutzeroberfläche. Technisch bildet diese Vernetzung das Fundament für den neu eingeführten Multiplayer-Modus Grenade Football.

Statt klassischem Ballspiel setzen zwei Teams auf Granatwerfer und explosive Physik. Präzise Trajektorien und zeitkritische Zündungen ersetzen dabei die Fußarbeit auf dem Feld. Das verlangt saubere Abstimmung und erinnert stark an „Rocket League“.

ARCADIA-Nutzerinhalte wandern auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S

Mit dem Patch schließt Build A Rocket Boy die technische Lücke zwischen PC und Konsolen im Bereich User-Generated Content. Alle bisher von der PC-Community über die ARCADIA-Werkzeuge erstellten Level, Rennen und Logik-Skripte sind ab sofort nativ auf den Konsolen abrufbar. Konsolennutzer greifen damit erstmals auf die gesamte Bibliothek spielergenerierter Szenarien zu.

Solospieler erhalten parallel die Zeitfahr-Herausforderung Silva E-Series: Summer Circuits. Die Rennmechanik fordert exakte Linienwahl und überträgt Ergebnisse direkt auf globale Ranglisten.

Neben den inhaltlichen Erweiterungen umfasst Update 8 Anpassungen an der Renderer-Stabilität, der Audio-Abmischung und den Kollisionsabfragen. Detaillierte Code-Änderungen und Fehlerbehebungen dokumentiert das Entwicklerteam separat in den Patchnotes.

Update 8 bringt für „MindsEye“ die notwendige technische Konsolidierung. Crossplay und der Transfer der ARCADIA-Community-Inhalte auf Konsolen erweitern das Fundament spürbar. Ob die spielerische Substanz von Grenade Football die Nutzerbasis dauerhaft bindet, bleibt abzuwarten. Konsolenspieler profitieren vor allem vom direkten Zugriff auf den etablierten PC-Content-Katalog.