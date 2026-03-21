Minecraft Dungeons II angekündigt: Release 2026 für PS5 & Co.

Xbox Game Studios und Mojang haben überraschend den Nachfolger „Minecraft Dungeons II“ des Klötzchen-Dungeon-Crawlers für Konsolen, PC und explizit für die „Switch 2“ angekündigt. Damit bekommt das Spin-off nach Jahren der Content-Stille endlich die Fortsetzung, die das Fundament des ersten Teils technisch und spielerisch erweitern soll.

Der erste Teaser verspricht eine vollkommen neue Bedrohung in einer Welt, die sich spielerisch erneut am Action-RPG-Genre orientiert, aber deutlich größere Ambitionen bei den Schauplätzen zeigt.

Der Sprung auf die „Switch 2“

Die Bestätigung für die „Switch 2“ ist das technische Ausrufezeichen dieser Ankündigung. Während der erste Teil auf der aktuellen Switch bei hohem Gegneraufkommen oft mit der Bildrate zu kämpfen hatte, deutet die Nennung der neuen Nintendo-Hardware darauf hin, dass wir es mit deutlich komplexeren Partikeleffekten und größeren Mob-Gruppen zu tun bekommen. Dass das Spiel auch noch für die alte Switch erscheint, lässt allerdings vermuten, dass die Engine skalierbar bleibt und wir keinen radikalen Bruch im Artdesign erwarten müssen.

Die ersten Details bleiben bei konkreten Mechaniken noch vage, sprechen aber von „High-Stakes Encounters“ und vollkommen neuen Schauplätzen. Im Vorgänger war das System stark an die Ausrüstung gekoppelt. Für den Nachfolger wird entscheidend sein, ob Mojang mehr Tiefe in die Skill-Trees bringt, um Langzeitmotivation für Hardcore-Grinder zu schaffen.

Die Rede ist außerdem von einer „Welt in der Krise“. Das könnte auf eine zusammenhängende Oberwelt hindeuten, statt der strikten Missionsauswahl vom Lagerfeuer aus, die den Spielfluss in Teil 1 oft unterbrochen hat.

Mehr als nur ein Kinder-Diablo?

„Minecraft Dungeons II“ muss den Spagat schaffen, den Einstieg so simpel wie möglich zu halten, aber im Endgame genug Komplexität zu bieten. Der erste Teil war ein solider „Diablo-Light“-Vertreter, litt aber unter einem recht repetitiven Loop im Late-Game. Die Zusammenarbeit mit Double Eleven deutet darauf hin, dass man die Expertise für Konsolen-Portierungen und technisches Polishing direkt von Anfang an fest integriert hat.

„Minecraft Dungeons II“ wird kein Grafik-Wunder, aber der Support für die neue Nintendo-Generation verspricht eine Performance, die dem schnellen Gameplay endlich gerecht wird. Wenn Mojang das Loot-System vertieft, könnte es der perfekte Koop-Dauerbrenner werden.

Glaubt ihr, dass das klassische Ausrüstungssystem beibehalten wird, oder braucht das Spiel diesmal echte Charakter-Klassen?