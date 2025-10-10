Minecraft Movie: Warner Bros. bestätigt Fortsetzung für 2027

Es war nur eine Frage der Zeit: Nach dem weltweiten Erfolg von A Minecraft Movie will Warner Bros. die Magie der Klötzchenwelt erneut auf die große Leinwand bringen. Wie das Studio jetzt offiziell bestätigt hat, befindet sich ein Sequel zum Minecraft Movie in Arbeit – Kinostart: 23. Juli 2027. Hinter der Kamera steht wieder Jared Hess, der bereits mit dem ersten Teil eine bunte Mischung aus Slapstick, Abenteuer und Familienkino geschaffen hat.

Noch hält sich Warner Bros. bei Details bedeckt. Weder zur Handlung noch zur Besetzung gibt es verbindliche Angaben, auch wenn intern laut Branchenkreisen über die Rückkehr von Jason Momoa, Jack Black oder Emma Myers spekuliert wird. Ob bekannte Figuren wie Steve und Alex oder gar neue Schauplätze wie der Nether oder das End eine Rolle spielen, bleibt ebenfalls offen.

DKritik gemischt, Erfolg gigantisch

Der 2025 erschienene A Minecraft Movie war ein finanzieller Volltreffer. Fast eine Milliarde US-Dollar an den Kinokassen machten die Videospiel-Adaption zu einem der erfolgreichsten Filme ihrer Art. Besonders das Zusammenspiel aus humorvollem Familienabenteuer und visueller Nähe zum Spiel fand beim Publikum Anklang, auch wenn Kritiker sich über die flache Story und den überdrehten Humor uneinig waren.

Dass nun eine Fortsetzung folgt, ist also keine Überraschung. Vielmehr stellt sich die Frage, wie Warner Bros. und Mojang Studios den zweiten Teil erzählerisch weiterentwickeln. Die Block-Optik überzeugte bereits beim Debüt, doch erzählerisch blieb Potenzial ungenutzt. Gerade Fans wünschen sich nachvollziehbarere Charakterbögen, und vielleicht auch einen klareren Bezug zu den typischen Spielmechaniken wie Crafting oder Biomes.

Was Spieler jetzt hoffen dürfen

Spannend wird sein, ob Regisseur Hess diesmal stärker in die Tiefe geht: Wie viel Minecraft steckt im Sequel wirklich drin? Wird man Biome erforschen, Mobs bekämpfen oder Werkzeuge craften sehen? Oder bleibt es erneut beim charmanten, aber oberflächlichen Abenteuer mit Klötzchenästhetik?

Für die Marke Minecraft, die längst weit über das eigentliche Spiel hinausgewachsen ist – mit Spin-offs wie Minecraft Dungeons oder zahllosen Community-Projekten – ist das kommende Sequel jedenfalls ein weiterer Versuch, die Faszination des Originals filmisch einzufangen. Ob das gelingt, hängt diesmal weniger von den Pixeln als von der Story ab.

Die Rückkehr der Blockwelt auf die Kinoleinwand klingt nach einem sicheren Hit, doch um wirklich zu begeistern, braucht A Minecraft Movie 2 mehr als nur Nostalgie. Vielleicht gelingt es Jared Hess ja, aus der Minecraft-Magie endlich ein richtig gutes Abenteuer zu bauen.