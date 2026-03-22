Minecraft World: Erster Themenpark landet 2027 in London

Mojang Studios und Merlin Entertainments eröffnen 2027 das „Minecraft World“ in London, das unter anderem die weltweit erste Minecraft-Achterbahn und immersive Biome bieten wird.

Der Themenpark „Minecraft World“ wird 2027 als fester Bestandteil des Chessington World of Adventures Resorts südwestlich von London eröffnet. Die Investitionssumme für das Projekt beläuft sich laut offiziellen Angaben auf rund 50 Millionen Pfund (ca. 60 Millionen Euro). Damit markiert das Vorhaben die erste permanente, großangelegte Umsetzung der Marke in einem Freizeitpark, nachdem bisherige Projekte wie die „Minecraft Experience“ eher temporären Charakter hatten.

Das steckt hinter Minecraft World

Das Projekt ist Teil einer globalen Kooperation zwischen dem schwedischen Entwickler Mojang Studios und Merlin Entertainments, dem zweitgrößten Betreiber von Besucherattraktionen weltweit. Für Chessington bedeutet dies einen massiven Umbau: Der bestehende Bereich „Wild Asia“ wird für die neue Themenwelt komplett weichen.

Im Gegensatz zu bisherigen kleineren Events soll Minecraft World das Spielgefühl physisch greifbar machen. Zur Sicherung der Authentizität wurden bekannte Minecraft-Creator wie DanTDM und Grian in den Designprozess einbezogen, um sicherzustellen, dass die Umsetzung der Spielmechaniken und der Ästhetik den Erwartungen der Community entspricht.

We’re building Minecraft World at Chessington World of Adventures!



Opening in 2027!



🎢 Attractions and adventures

🛍️ Biggest Minecraft shop ever

🍗 Minecraft food

👀 Mob encounters



More coming soon! pic.twitter.com/uJZMh08a15 — Minecraft (@Minecraft) March 21, 2026

Geplante Attraktionen und Features

Das Areal wird sich an den ikonischen Elementen des Spiels orientieren und folgende Kernpunkte umfassen:

Weltweit erste Minecraft-Achterbahn: Eine speziell entwickelte Fahrattraktion, die das Gefühl der Minecart-Fahrten aus dem Spiel auf reale Schienen übertragen soll.

Eine speziell entwickelte Fahrattraktion, die das Gefühl der Minecart-Fahrten aus dem Spiel auf reale Schienen übertragen soll. Interaktive Abenteuer: Besucher können in physisch nachgebauten Biomen Aufgaben lösen, die an die Crafting- und Survival-Elemente des Spiels angelehnt sind.

Besucher können in physisch nachgebauten Biomen Aufgaben lösen, die an die Crafting- und Survival-Elemente des Spiels angelehnt sind. Retail & Gastronomie: Geplant ist der größte Minecraft-Shop der Welt sowie Themen-Restaurants, die Speisen aus dem Spiel-Universum (z. B. „Suspicous Stew“ oder „Cake“) anbieten.

Geplant ist der größte Minecraft-Shop der Welt sowie Themen-Restaurants, die Speisen aus dem Spiel-Universum (z. B. „Suspicous Stew“ oder „Cake“) anbieten. Mob-Begegnungen: Lebensgroße Nachbildungen von Creepers, Villagern und anderen Kreaturen werden Teil der Kulisse sein.

Minecraft zieht mit Nintendo und Pokémon gleich

Die Ankündigung erfolgt in einer Phase, in der Videospiel-IPs verstärkt den physischen Raum besetzen. Während das Super Nintendo World in Japan und den USA bereits erfolgreich operiert und das PokéPark Kanto in Japan in den Startlöchern steht, ist Minecraft World der erste große Vorstoß dieser Art in Europa.

Strategisch ist der Zeitpunkt klug gewählt: Mit dem für 2026 angekündigten Release von „Minecraft Dungeons 2“ und dem „Minecraft Movie“ bleibt das Franchise im medialen Fokus, bevor der Park 2027 die Monetarisierung auf die physische Ebene hebt.