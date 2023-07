Microsoft, Nintendo & Co. – Alle kommen zur gamescom, nur Sony PlayStation nicht

Das mögen zwar alles plausible Gründe sein, was man damit jedoch aus den Augen verliert, ist die Außenwirkung, die man damit erzielt. Sony gilt in dieser Generation ohnehin als zu wenig kommunikativ, die den Draht zu den Fans nicht mehr aktiv suchen und mitunter als völlig abgehoben bezeichnet werden. Als größter Player unter den Konsolen-Herstellern irgendwie schade, selbst wenn man es sich „leider“ leisten kann, möchte man meinen.

Zwar hat Sony nie eine klare Absage an die gamescom erteilt, letzten Berichten zufolge umgeht man das Event aber wie in den Jahren zuvor auch. Stattdessen wird man wohl wieder die Opening Night dazu nutzen, um vielleicht eigene Spiele zu zeigen.

Es dürfte der nächste Fehler sein, den Sony hier begeht, oder besser gesagt ein Weg, den man nicht begeht, in dem man der gamescom erneut komplett fern bleibt. Nachdem Nintendo in diesem Jahr nach Köln zurückkehren wird, hat nun auch Microsoft die Teilnahme an der gamescom 2023 bestätigt.

What do you think?