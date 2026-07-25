Mistfall Hunter: Gameplay-Trailer zeigt Extraction-Action

Ein neuer Gameplay-Trailer zu „Mistfall Hunter“ gewährt tiefere Einblicke in die düsteren Extraction-Mechaniken des PvPvE-Action-RPGs von Entwickler Bellring Games und Publisher Skystone Games.

Das Video zeigt das Zusammenspiel aus Magie und Waffenwechseln in Aktion. Als Gyldhunter kämpfen Spieler im korrumpierten Gyldenmist um wertvolles Gyldenblod. Wer im Nebel stirbt, verliert sämtliche mitgeführte Ausrüstung. Das Kampfsystem verbindet präzise Nahkämpfe mit Taktikelementen für Solospieler oder Drei-Mann-Squads. Sechs unterschiedliche Klassen bieten dynamische Kontermöglichkeiten. Der Trailer zeigt dabei die Kombination aus Magie und Stahl sowie das Zusammenspiel der Fähigkeiten im direkten Gefecht.

Das Spiel erscheint am 29. Juli für PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S.