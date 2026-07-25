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Mistfall Hunter: Gameplay-Trailer zeigt Extraction-Action

Neues Mistfall Hunter Gameplay zeigt den PvPvE-Kampf um Gyldenblod. Das Extraction-ARPG erscheint am 29. Juli für PC, PS5 und Xbox Series X|S ohne Pay-to-Win.

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Ein neuer Gameplay-Trailer zu „Mistfall Hunter“ gewährt tiefere Einblicke in die düsteren Extraction-Mechaniken des PvPvE-Action-RPGs von Entwickler Bellring Games und Publisher Skystone Games.

Das Video zeigt das Zusammenspiel aus Magie und Waffenwechseln in Aktion. Als Gyldhunter kämpfen Spieler im korrumpierten Gyldenmist um wertvolles Gyldenblod. Wer im Nebel stirbt, verliert sämtliche mitgeführte Ausrüstung. Das Kampfsystem verbindet präzise Nahkämpfe mit Taktikelementen für Solospieler oder Drei-Mann-Squads. Sechs unterschiedliche Klassen bieten dynamische Kontermöglichkeiten. Der Trailer zeigt dabei die Kombination aus Magie und Stahl sowie das Zusammenspiel der Fähigkeiten im direkten Gefecht.

Das Spiel erscheint am 29. Juli für PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S.

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für Transparenz und echtes Branchen-Wissen statt oberflächlicher Trends.
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