Mistfall Hunter: Roadmap für Season 1 enthüllt

Eine Million Gyldhunter durchstreifen bereits die düstere Welt von Weavereach. Entwickler Bellring Games bedankt sich mit Ingame-Geschenken und baut „Mistfall Hunter“ mit einer vollgepackten Roadmap umfassend aus.

Roadmap bringt Solo-Modus und frischen Content

Eine Million Verkäufe kurz nach dem Launch sind ein kreatives Ausrufezeichen. Doch Bellring Games ruht sich nicht auf den Vorschusslorbeeren aus. Die Entwickler haben die Roadmap für Season 1 vorgelegt und zeigen klar, wo die Reise in den kommenden Monaten hingeht.

Schon mit dem Live-Update am 6. August starteten die Herausforderungen der Einherjar Mist Lords und eine höhere Drop-Rate für Dried Flower Knots. Am 14. August folgt das Soul Harvest Event, bei dem frische Bosse und exklusive Belohnungen warten.

Der größte Wendepunkt für viele Fans folgt Mitte September in Phase 2: Der Solo-Modus für Brandrgarde öffnet seine Pforten. Sowohl auf Normal als auch auf Cataclysm können sich einsame Wölfe allein durch die Extraction-Map kämpfen. Das war der wohl lauteste Community-Wunsch seit Release.

Das bringt neue Risiken. Wenn Matchmaking-Warteschlangen aufgeteilt werden, steigen die Wartezeiten. Dazu wird das Balancing ohne Squad-Synergien extrem knifflig. Entwickler Bellring Games hat diese Probleme auf dem Schirm und verspricht Anpassungen vorab.

In Phase 3 folgen später im Herbst das Ancestor-Tree-Match-Event und neue Welt-Bosse. Für Season 2 steht zudem schon die Wurfspeer-Waffe (Javelin) für die Blackarrow-Klasse fest. Die Pipeline steht.

Ingame-Belohnungen fürs Dabeisein

Wer sich bis zum 12. August einloggt, greift im Postfach Geschenke ab. Neben der Pose „Spellcasting“ gibt es Moonlight Nectar und zwei Combat Bags. Ein netter Bonus für die Treue.

Gleichzeitig arbeitet das Team an der Performance. Die Latenz-Probleme und Mikroruckler der letzten Tage werden untersucht. Eine finale Behebung lässt noch auf sich warten. Die Entwickler wollen informieren, sobald echte Fortschritte vorliegen.

Bellring Games hört auf die Community und liefert rasch nach. Der Solo-Modus für Brandrgarde adressiert die größte Kritik seit dem Start. Wenn das Balancing in der Einzeljagd stimmt, bleibt Mistfall Hunter ein heißes Eisen im Genre.

Reicht euch der geplante Solo-Modus im September aus, oder befürchtet ihr, dass die Aufteilung der Matchmaking-Queue die Lobbys zu sehr ausdünnt?