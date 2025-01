Mit 2003 Leatherface bekommt The Texas Chain Saw Massacre einen unheimlichen Look

Gun Interactive und Art Bully Studios haben sich für The Texas Chain Saw Massacre erneut zusammengetan, um den ikonischen Horror ins Spiel zurückzubringen: Der lizensierte 2003 Leatherface aus dem gleichnamigen Film ist da! Fans dürfen sich auf eine beeindruckende und detailgetreue Umsetzung dieses einzigartigen Charakters freuen, der von keinem Geringeren als dem Spezialeffektkünstler Scott Stoddard entworfen wurde.

