Mit Starfield hat Microsoft gezeigt, warum die Activision-Übernahme scheitern muss

In dem Fall ging Activision sogar noch als Gewinner vom Platz, die eine Kompensation in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar ausgehandelt haben, die Microsoft ihnen dann zahlen müsste. Gleichzeitig wird dann aber auch befürchtet, dass vor allem der Aktienkurs von Microsoft massiv einbricht.

An anderer Stelle hat in diesen Tagen die Regulierungsbehörde in Neuseeland ihre Bedenken geäußert, wodurch der Druck auf Microsoft weiter steigt. Dass man dieses Prozess nicht ewig in die Länge ziehen kann, dazu hat man sich selbst verpflichtet.

What do you think?