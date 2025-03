Mit Vollgas ins Jubiläumsjahr: EA SPORTS F1 25 startet am 30. Mai

Die Formel-1-Saison 2025 steht in den Startlöchern, und mit ihr bringt EA SPORTS die nächste Generation des offiziellen Rennspiels auf die Piste. F1 25 erscheint am 30. Mai 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC und verspricht das authentischste und spannendste F1-Erlebnis aller Zeiten. Mit frischen Features, verbesserter Grafik und der Fortsetzung des Story-Modus „Braking Point“ startet die neue Saison in eine explosive Runde.

„Braking Point“ geht in die nächste Runde

Der beliebte Story-Modus kehrt mit neuen Dramen zurück: Konnersport kämpft um den Titel, doch ein unvorhergesehenes Ereignis stürzt das Team ins Chaos. Spieler:innen erleben die Rivalitäten und Herausforderungen hautnah, während verschiedene Schwierigkeitsgrade den Modus für Profis und Neulinge gleichermaßen zugänglich machen. Die Spannung steigt, denn passend zum Release von F1 25 bringt Apple Original Films im Juni den Film „F1“ in die Kinos.

Fans des beliebten MyTeam-Modus dürfen sich über eine umfassende Überarbeitung freuen. Statt nur zu fahren, übernehmen sie jetzt noch mehr Management-Aufgaben, treffen strategische Entscheidungen und setzen sich als Fahrer ihres eigenen Teams hinter das Steuer. Eine tiefere Immersion und mehr taktische Optionen sollen für ein realistisches Teambesitzer-Erlebnis sorgen.

Innovation auf der Rennstrecke

Mit der neuesten Version der EGO-Engine hebt EA SPORTS die Grafik und das Fahrgefühl auf das nächste Level. LIDAR-Technologie sorgt für originalgetreue Nachbildungen der Rennstrecken und eine atemberaubende Optik. Weitere Gameplay-Details werden in der kommenden F1 25 Deep Dive-Serie enthüllt.

Während die Formel 1 ihr 75-jähriges Bestehen feiert, erleben Spieler das spektakulärste Fahrerfeld seit Jahren. Der Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari ist nur eines von vielen Highlights einer unberechenbaren Saison voller neuer Stars und altbekannter Rivalen. Singleplayer- und neue kooperative Modi lassen Fans die Saison aus jeder Perspektive nachspielen.

Wer sich die digital-exklusive F1 25 Iconic Edition sichert, erhält Boni rund um Lewis Hamilton und den Film „F1“, darunter spielbare Charaktere wie Sonny Hayes und Joshua Pearce. Zudem gibt es spezielle Lackierungen für den F1 24 Time Trial-Modus, bis zu drei Tage Early Access und vieles mehr. Die Standard Edition kommt mit Oscar Piastri, Carlos Sainz und Oliver Bearman als Cover-Stars sowie zahlreichen weiteren Extras.