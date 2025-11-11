Mixtape – Die charmanteste Verschiebung des Jahres bekannt gegeben

Eigentlich sollte Mixtape das nächste große emotionale Abenteuer auf der PS5 werden, irgendwo zwischen Life is Strange und The Artful Escape. Doch das Team hinter dem gefeierten Indie-Hit hat nun bestätigt: Das Spiel erscheint erst 2026.

Die Ankündigung kam auf eine Art, die wohl nur Beethoven & Dinosaur einfallen konnte. Statt nüchterner Pressemitteilung gab es eine charmante Anekdote aus der Entwicklung: Ein 3D-Artist habe einst beim Vorgängerspiel ein simples Ofenmodell erstellt, inklusive Drehknöpfen. „Und das sind wir“, schrieb das Studio. „Wir setzen die Knöpfe dran. Mixtape ist fast fertig, wir drehen nur noch an den Knöpfen.“

Mit dieser Mischung aus Selbstironie und Hingabe erklärt das australische Team seinen Aufschub, ganz ohne PR-Floskeln.

Erinnerungen im Takt einer Generation

Mixtape erzählt die Geschichte dreier Freunde, die an ihrem letzten gemeinsamen Abend durch ihre Erinnerungen reisen, begleitet von einer Playlist, die nach Jugend, Aufbruch und Melancholie klingt. Spieler erleben dabei eine Reihe von traumähnlichen Vignetten, die von Skateboard-Trips über nächtliche Abenteuer in einem verlassenen Freizeitpark bis hin zu intimen Momenten im Auto reichen.

Das Konzept klingt nach einer spielbaren Nostalgie-Reise, einer Hommage an all die Mixtapes, die man früher für den einen besonderen Moment aufgenommen hat. Zwischen Arcade-Gameplay, Story-Passagen und surrealen Bildern scheint Mixtape genau das zu sein, was Beethoven & Dinosaur schon mit The Artful Escape ausgezeichnet hat: ein emotionaler Soundtrack für die eigene Vergangenheit.

While developing Artful Escape, our 3D artist Mikey, made an oven asset. It was a nice oven – the work of a true pro. He even put the knobs on. And that’s who we are at Beethoven & Dinosaur. We put the knobs on. Mixtape is almost complete, we’re just putting the knobs on. 2026 pic.twitter.com/vyK3wZzVKE — MIXTAPE by Beethoven & Dinosaur (@bnd_studio) November 10, 2025

Warum die Wartezeit Sinn ergibt

Dass Mixtape nun erst 2026 erscheint, ist zwar enttäuschend, aber vielleicht auch klug. The Artful Escape war ein Spiel, das durch Atmosphäre und künstlerische Vision lebte, und genau das braucht Zeit. Wenn Beethoven & Dinosaur wirklich „die Knöpfe dranmachen“ wollen, dann geht es nicht um technische Nacharbeit, sondern um Details, die den Unterschied machen: Animationen, Übergänge, Licht, Musik.

Kann Mixtape also dieses Gefühl zwischen Euphorie und Wehmut so einfangen, dass man sich selbst darin wiederfindet? Wenn ja, könnte sich das Warten lohnen, wie auf den perfekten Song, der ein ganzes Mixtape zusammenhält.