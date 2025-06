Mixtape – Ein Coming-of-Age-Abenteuer mit Herz, Soundtrack und Slingshot

In der Masse an narrativen Spielen will Mixtape vor allem eines anders machen: es geht nicht um Weltrettung, nicht um Rätsel aus der Hölle und auch nicht um moralische Entscheidungen mit fünf möglichen Enden. Stattdessen dreht sich alles um drei Jugendliche, die an ihrem letzten gemeinsamen Abend durch eine Mischung aus Erinnerungen, Musik und Alltagswahnsinn reisen.

Musik als roter Faden, nicht als Gimmick

Schon beim ersten Blick fällt auf: Die Musik spielt hier nicht nur im Hintergrund, sie ist Teil des Gameplays, der Erzählung und des gesamten Konzepts. Songs von Joy Division, The Cure, Roxy Music, Lush, DVO oder den Smashing Pumpkins bilden die emotionale Kulisse für eine Reihe spielbarer Erinnerungen – mal ruhig, mal völlig überdreht. Wer schon mal zu „More Than This“ durch ein nächtliches Kaff geschwebt ist, weiß ungefähr, was Mixtape vermitteln will: das Gefühl, dass selbst die banalsten Momente mit dem richtigen Song plötzlich episch wirken können.

Creative Lead Johnny Galvatron – selbst mit musikalischer Vergangenheit zwischen Pub und Hyde Park – beschreibt das Spiel als „eine Art spielbare Mixtape-Kompilation“: Mal wird geskatet, mal ein Haus mit Toilettenpapier eingewickelt, mal mit dem Slingshot auf Flaschen gezielt. Statt stringenter Storyline also eher eine lose Folge an Szenen – inspiriert von klassischen Hangout-Filmen wie Dazed and Confused oder Ferris Bueller’s Day Off.

Mixtape vereint Skateboards, Slingshots und Songs von The Cure – ein spielbarer Soundtrack für die letzte Nacht der Jugend.

Drei Jugendliche, keine Superkräfte

Im Mittelpunkt stehen Stacy, Vance und Cassandra – drei grundverschiedene Teenager. Stacy, die angehende Musik-Supervisorin mit „kosmischem Gespür“ für den richtigen Track, wirkt fast wie ein Bindeglied zwischen Entwicklerteam und Spielwelt. Vance, der „vermeintliche Slacker“, beobachtet Käfer im Garten, statt große Pläne zu schmieden. Und Cassandra rebelliert gegen ihre Rolle als Tochter des lokalen Sheriffs.

Was sie eint, ist der Moment: der letzte Abend vor dem Auseinandergehen. Mixtape will genau diesen emotional aufgeladenen Übergang einfangen, ohne große Dramatik, aber mit viel Gefühl. Die jugendlichen Selbstzweifel, das Gefühl von Freiheit und die kleinen Exzesse – alles eingebettet in eine audiovisuelle Erfahrung, die stärker über Atmosphäre als über Komplexität funktioniert.

Musikrechte und viel Herzblut

Ein Großteil der Entwicklungsarbeit floss – laut Entwickler – in die Musikrechte. Nicht alles ist offiziell bestätigt, aber Namen wie Billy Corgan, Brian Eno und Brian Ferry fielen im Interview. Die Anektdoten reichen von Anrufen an Musiker auf Berghütten bis hin zu langwierigen Lizenzverhandlungen. Das zeigt, wie viel Wert Mixtape auf Authentizität legt – oder zumindest den Eindruck vermitteln will.

Spielerisch erinnert das Konzept lose an What Remains of Edith Finch, ohne dessen melancholischen Grundton – eher verspielt, oft absurd und immer mit einem Augenzwinkern. Die Entwickler selbst nennen es „eine Mischung aus allem“ – passend zum Titel.

Mixtape erscheint 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.