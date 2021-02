MLB: The Show 21 – Gameplay-Serie präsentiert die Features

Sony zeigt heute die ersten Gameplay-Szenen aus MLB: The Show 21, das im kommenden April erstmals neben PlayStation auch für Xbox erscheint.

Dazu hat Sony eine ganze Gameplay-Serie in Planung, die jeweils Dienstags und Donnerstags die verschiedenen Aspekte von MLB: The Show 21 beleuchtet – präsentiert vom Coach und seinem Freund Fernando Tatis Jr.

Das steht in den kommenden Wochen an:

Maßgeschneidertes Gameplay, präzises Pitching und Aktualisierungen der Hitting-Engine

Alles rund ums Fielding

Vorstellung des Ball Players, mehr Vielfalt und mehr verschiedene Spielarten als je zuvor

In „Franchise“ und „March to October“ Entscheidungen für die Zukunft treffen

Das Next-Gen-Debüt von MLB The Show

Optimierungen an „Diamond Dynasty“ mit neuen Belohnungspfaden

Das erste Video heute widmet sich mit dem maßgeschneidertem Gameplay, darunter die neuen Gameplay-Stile, mit denen ihr das Gameplay-Erlebnis, das ihr euch wünscht, jederzeit anpassen könnt. Egal ob lockere Runden spielen oder traditionelles Baseball, die Wahl liegt ganz bei euch.

Ein Schwerpunkt lag dazu beim Fangen von Flugbällen, dem Fangen an Wänden (Sprünge, sich strecken, Homeruns stehlen, gegen Wände prallen usw.) sowie dem Fangen auf der z-Achse. Für das Pitching wurde zudem eine brandneue Mechanik eingeführt, auf die man in einem späteren Video eingeht.

MLB: The Show 21 erscheint am 20. April 2021.

Update: Ab sofort ist auch das zweite Gameplay-Video online, in dem man erklärt, wie der Ballspieler die „Road to the Show “zum ersten Mal verlassen kann.

Update: Im dritten Video der Serie widmet man sich heute der Möglichkeit, wie man schnell durch die Saison kommt. Dazu bietet MLB: The Show 21 den March to October-Mode, präsentiert von Coach and Fernando Tatis Jr.

Update: Im vierten Video zeigen euch Tatis Jr. und Coach, wie ihr euer Traumteam im Diamond Dynasty-Modus von MLB The Show 21 zusammenstellen könnt.