MLB The Show 22 mit ersten Trailer & Details angekündigt

Sony hat den diesjährigen Ableger MLB The Show 22 enthüllt, samt Trailer, Cover Star und ersten Details.

Neben PlayStation erscheint MLB The Show 22 in diesem Jahr nicht nur für Xbox, sondern erstmals auch für Switch. Das ermöglicht gleichzeitig plattformübergreifendes Spielen, Cross-Saves und Progression, auch auf Nintendo Switch.

Mittels einem MLB The Show-Konto lässt sich dann auch unproblematisch zwischen den verschiedenen Plattformen hin und her wechseln.

Shohei Ohtani als Cover Star

Das Cover von MLB The Show 22 ziert in diesem Jahr Shohei Ohtani, der als Pitcher in der Saison 46 Homeruns, 100 RBIs und 26 SBs eingefahren hat. Diese denkwürdigen Momente haben ihm die Cover Position eingebraucht.

„Zwar mag es so wirken, als wäre Ohtani in den USA über Nacht zum Star geworden, doch in Wirklichkeit arbeitet er schon seit seiner Jugendzeit auf der Hanamaki Higashi High School in Japan auf sein Ziel hin. Nach einer der eindrucksvollsten Saisons in der Geschichte des Major League Baseballs hat Shohei Ohtani es mehr als verdient auf der Hülle von MLB The Show 22 abgebildet zu werden.“ PlayStation Blog

Gameplay-Details, Features und Premieren zu MLB The Show 22 wird es in den kommenden Wochen gleich mehrfach geben. Dazu gehört auch die Enthüllung der Collector’s Edition am 02. Februar 2022.

Weitere Details aus der Ankündigung von MLB The Show 22 gibt es auf dem offiziellen PlayStation Blog.

MLB The Show 22 erscheint weltweit am 05. April 2022.