MLB The Show 25 erscheint am 18. März 2025.

Spieler schmieden ihre eigene Legende – von der Highschool bis zur Hall of Fame! Neue Features, überarbeitete Fan-Lieblingsmodi und zahlreiche Verbesserungen sorgen für ein noch flüssigeres Spielerlebnis. MLB The Show 25 steht für die ultimative Baseballreise – schneller, dynamischer, authentischer.

What do you think?