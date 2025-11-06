MLB The Show 26 offiziell angekündigt: Mehr Tiefe, mehr Story, mehr Baseball

Sony und das San Diego Studio haben offiziell MLB The Show 26 angekündigt, ohne Plattformen oder Release-Datum, aber mit klarer Vision. Nach Jahren stetiger Weiterentwicklung will das Team die Serie nicht nur verfeinern, sondern neu beleben. „Unser Ziel bleibt, das ultimative Baseball-Erlebnis für alle Fans zu schaffen – von alten Hasen bis zu Neueinsteigern“, so das Studio in seiner Ankündigung.

Dabei verspricht man „frische Wege“, Baseball zu erleben, und tatsächlich scheint sich das Team ambitionierte Ziele gesetzt zu haben.

Mehr Story, mehr Strategie, mehr Spielgefühl

Der Karrieremodus Road To The Show wird weiter ausgebaut und beginnt künftig schon in der Highschool. Spieler sollen ihren Weg durch College und Minor Leagues bis in die MLB noch intensiver erleben können, inklusive neuer Entscheidungen und Story-Elemente, die den Karriereverlauf prägen.

Auch der beliebte Franchise-Modus bekommt eine Generalüberholung. Mehr strategische Tiefe in der Offseason und ein stärkerer Fokus auf Community-Feedback sollen das Management realitätsnäher und spannender machen.

Im Sammelkartenmodus Diamond Dynasty erweitert San Diego Studio die sogenannten „Diamond Quest“- und „Weekend Classic“-Events, die für mehr Abwechslung im Online-Spiel sorgen. Hinzu kommt ein neues System namens Now & Later Packs, mit dem man bereits in MLB The Show 25 Belohnungen verdienen kann, die dann automatisch im kommenden Teil freigeschaltet werden.

Technisch setzt MLB The Show 26 auf das neue ShowTech-System, das unter anderem einen überarbeiteten Wurf-Indikator und hunderte neue Animationen verspricht. Ziel ist laut Entwickler, „das authentischste Baseball-Erlebnis der Reihe“ zu schaffen.

Geschichte mit Haltung: Die Negro Leagues kehren zurück

Ein weiteres Highlight bleibt der erzählerische Modus Storylines: The Negro Leagues, der mit Season 4 fortgesetzt wird. Hier würdigt das Spiel erneut die historischen Wurzeln des Sports und stellt Persönlichkeiten in den Vordergrund, die oft übersehen wurden. Damit beweist San Diego Studio, dass MLB The Show 26 nicht nur ein Sportsimulator ist, sondern auch ein Stück Baseball-Kultur bewahrt.

Noch gibt es kein Datum oder Plattformen, die PS5 und Xbox Series X|S gelten aber als sicher. MLB The Show 26 will gewohnte Stärken behalten und zugleich mutiger werden. Wenn San Diego Studio Wort hält, könnte der neue Teil die Serie endlich wieder zu dem machen, was sie mal war, ein Muss für jeden Baseball-Fan.

Welche Features wünscht ihr euch für MLB The Show 26 – mehr Story, realistischeres Gameplay oder vielleicht eine ganz neue Perspektive auf den Sport?