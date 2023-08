Call of Duty: Modern Warfare III – Makarov Reveal Trailer

Offiziell erscheint Call of Duty: Modern Warfare III am 10. November 2023.

Einen Vorgeschmack darauf bekommt man ab dem 17. August, wo ein In-Game Event zu Modern Warfare 3 in Warzone 2.0 startet. Weitere Informationen dazu werden in den nächsten Tagen erwartet.

Seit der Neuauflage spielt Makarov eher eine mysteriöse Hintergrundrolle und ist nur wenig im Vordergrund zu sehen. In Modern Warfare III scheint sich das nun zu ändern und er tritt aus dem Schatten. Die Frage ist, wie skrupellos wird der diesmal auftreten? Das dürfte man im Laufe der Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare III erfahren.

Am vergangenen Montag wurde Call of Duty: Modern Warfare III mit einem ersten Teaser angekündigt. Heute stellt man den ersten Schlüsselcharakter Makarov aus dem Shooter vor.

