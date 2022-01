Monark & Dynasty Warriors 9 Demo-Versionen verfügbar

Zu Dynasty Warriors 9 und Monark sind ab sofort spielbare Demo-Versionen verfügbar, die auf PS4 und PS5 heruntergeladen werden können.

In Monark erwartet euch die mystische Umgebung der Shin-Mikado-Academy. Darin gilt es die geheimnisvolle Otherworld mit ihren Dämonen zu erkunden, Fiends mit Hilfe des eigenen Egos zu beschwören und im Kampf zu befehligen – und damit nicht zuletzt die bedrohlichen Pactbearers herauszufordern. Die Frage ist: Werdet ihr die Welt retten oder dem Wahnsinn des Nebels verfallen und euch damit selbst vernichten?

Zeitgleich sind heute die Vorbestellungen zu Monark gestartet, die mit einigen Extras einhergehen. Dazu zählen:

The Caligula Effect 2“ Collab Items:

2nd GHC Prez Outfit (Protagonist)

Songstress’s Helm (Vessel)

Songstress’s Rüstung (Vessel)

Songstress’s Bandagen (Vessel)

„CRYSTAR“ Collab Items:

Samoyed Outfit (Protagonist)

Executor’s Helm (Vessel)

Executor’s Rüstung (Vessel)

Executor’s Bandagen (Vessel)

Dies ist ein limitiertes Angebot, das bis zum Release von Monark am 22. Februar 2022 verfügbar ist.

Dynasty Warriors 9 Demo

Die zweite Demo, die ab sofort verfügbar ist, gilt Dynasty Warriors 9 von Koei Tecmo. Diese umfasst die brandneuen, weiterentwickelten Burgbelagerungen, die sowohl Invasions- als auch Verteidigungskämpfe beinhalten. In diesem herausfordernden Tutorial stürmen die Spieler die feindliche Burg oder kämpfen um die Verteidigung ihrer Festung. Virtuelle Kriegsherren können jedes Belagerungsszenario wiederholt durchspielen, um die besten Strategien zu entdecken und zu entwickeln, mit denen sie ihre Gegner überwältigen und ausstechen können.

Darüber hinaus können die Fans den detaillierten Editier-Modus von ynasty Warriors 9 Empires erleben, der es den Spielern ermöglicht, ihre eigenen Offiziere zu erstellen, bevor sie mit ihnen in die Schlacht ziehen. Die neu erstellten Charaktere können dann von der Demoversion in das vollständige Spiel übertragen werden, solange man auf der gleichen Plattform sowohl in der Demo als auch im Endprodukt spielt.

Dynasty Warriors 9 erscheint am 15. Februar 2022.