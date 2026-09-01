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Monetarisierung vor Hardware-Masse: Sonys neue PlayStation-Strategie

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Sony-CEO Hiroki Totoki stoppt die aggressive PS5-Verkaufsstrategie. Der Fokus liegt nun auf höheren Umsätzen durch 125 Mio. PlayStation-Nutzer.

Ps5 Pro Price Hike

Sony verzichtet in der zweiten Lebenshälfte der PS5 auf aggressive Hardware-Verkäufe und verlagert den operativen Fokus vollständig auf die Erhöhung des Umsatzes pro Bestandskunde. Das wiederholte Sony-CEO Hiroki Totoki im Interview mit dem Wall Street Journal.

Das Ende der Konsolen-Expansion

Sonys Strategiewechsel basiert auf der Feststellung, dass die Hardware-Basis mit 125 Millionen monatlich aktiven Nutzern im PlayStation-Ökosystem gesättigt ist. Damit untermauert Totoki seine Aussagen von Mitte August. Die Margen im Hardware-Geschäft stehen derzeit ohnehin unter Druck. Steigende Komponentenkosten und die Halbleiter-Knappheit trieben den Verkaufspreis der PlayStation 5 im bisherigen Lebenszyklus um 30 Prozent nach oben – eine historische Ausnahmesituation im Konsolenmarkt.

Die Konsequenz daraus ist logisch. Das Management nimmt rückläufige Hardware-Absätze in Kauf, da Neukunden über subventionierte Hardware kaum noch Profit bringen. Profitabel ist ausschließlich die Bindung der Nutzer im eigenen Ökosystem.

Wiederkehrende Umsätze als Kernmetrik

Der Fokus liegt nun auf Abonnements wie PlayStation Plus, digitalen Spielekäufen und In-Game-Transaktionen. Sony nutzt hierbei die geschlossene Struktur der eigenen Plattform. Bei digitalen Verkäufen im PlayStation Store kassiert der Konzern standardmäßig eine 30-Prozent-Provision von Drittherstellern, bei Eigenproduktionen liegt die Marge bei 100 Prozent.

Die Push-Strategie verschiebt sich von der Hardware zur Monetarisierung. Für den Konsumenten bedeutet das potenziell höhere Preise für Services, den schleichenden Wegfall des physischen Gebrauchtmarktes durch rein digitale Hardware-Revisionen sowie eine stärkere Integration von Live-Service-Elementen.

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Hardware spielt für Sony in dieser Generation nur noch eine untergeordnete Rolle. Das Ziel lautet: maximaler Ertrag pro Nutzer in einem geschlossenen Ökosystem, während die Preisstruktur für Software und Subscriptions weiter steigen wird.

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VIA:Kotaku
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Moosmann
1. September 2026 14:49

Liefersituation PS5 Pro… Lokaler Elektrohändler der relativ gut Konsolen verkauft hatte zuletzt 10 Pros bestellt und nur 3 bekommen die auch schon durchverkauft sind. Die Nachfrage an der Konsole wäre trotz der Preiserhöhung also noch da.

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Marc Zwieback
1. September 2026 07:54

„stärker zu monetarisieren“ sehr schöne Formulierung. 🙂

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