Monopolklagen: Sony zahlt 7,85 Millionen Dollar Vergleich und bangt um Konsolen-Monopol

Sony steht weltweit in mindestens fünf Ländern vor Gericht, weil der Konzern das digitale Monopol auf der PlayStation erzwingt und physische Discs schrittweise bzw. bald abschafft.

Sammelklagen in den USA, Großbritannien, den Niederlanden, Portugal und Mexiko werfen Sony Interactive Entertainment unfaire Handelspraktiken und Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung vor. Den rechtlichen Auftakt machte der Fall Caccuri v. Sony Interactive Entertainment in den USA, der nach jahrelangem Rechtsstreit im April 2026 mit einem Vergleich über 7,85 Millionen US-Dollar endete. Sony zahlte diesen Betrag an Kunden aus, die zwischen April 2019 und Dezember 2023 digitale Spiele im PlayStation Store gekauft hatten.

Der Cut von 30 Prozent und der Wegfall des Retail-Markts

Der Kern der Klagegründe liegt im Jahr 2019. Sony stieg damals aus dem Verkauf digitaler Download-Codes über den Einzelhandel wie Amazon oder Walmart aus. Seitdem existiert für digitale Spiele auf der PlayStation nur noch ein einziger Store: Sonys hauseigene Plattform. Auf jeden Verkauf hebt Sony eine Provision von 30 Prozent ein – ohne dass Dritthändler diesen Preis durch Konkurrenzangebote unterbieten können.

Anwaltskanzleien wie Milberg London argumentieren in einer britischen Milliardenklage, dass digitale Store-Preise im Schnitt 74 Prozent über den Preisen physischer Discs bei Händlern lagen. Bislang fungierte der physische Markt – Neuware im Handel, Gebrauchtspiele, Verleihen an Freunde – als indirekte Preisbremse. Fällt die Disc weg, entfällt dieses Korrektiv ersatzlos.

Discs sterben nicht leise: 70 Millionen Verkäufe im Jahr 2025

Der angekündigte Stopp der Disc-Produktion verschärft die juristische Lage für Sony erheblich. Verbraucherschutzorganisationen wie die niederländische Stichting Massaschade & Consument (Streitwert rund 500 Millionen Euro) und Abgeordnete in Mexiko nutzen die Einstellung physischer Medien als zentrales Argument: Ab 2028 bestimme Sony allein über Preise, Verfügbarkeit und Nutzungsdauer von Spielen.

Dabei zeigt der Markt weiterhin Nachfrage nach physischen Datenträgern. Im Jahr 2025 verkaufte Sony schätzungsweise 70 Millionen physische Discs. Große Blockbuster wie „Ghost of Yōtei“ oder „Resident Evil Requiem“ erzielten im physischen Verkauf Quoten, die deutlich über dem Plattformdurchschnitt lagen. Der globale Gebrauchtspielmarkt wird derzeit auf ca. 7,2 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Die Definition des Marktes bestimmt Sonys Risiko

Juristisch geht es nicht darum, ob Sony mit der PlayStation erfolgreich ist. Entscheidend ist die Abgrenzung des relevanten Marktes. Sony argumentiert vor Gericht, dass man im Gesamtwettbewerb mit Xbox, Nintendo und PC stehe. Die Kläger hingegen definieren das PlayStation-Ökosystem als eigenständigen Markt. Innerhalb dieses geschlossenen Systems besitzt Sony ein hundertprozentiges Monopol.

Sollten Gerichte wie das britische Competition Appeal Tribunal dieser Logik folgen, drohen Sony Strafzahlungen in Milliardenhöhe und eine erzwungene Öffnung des Systems für Drittanbieter-Stores.

Der US-Vergleich über knapp 8 Millionen Dollar ist für Sony ein Portokassen-Betrag. Das echte Risiko liegt in Europa. Verliert Sony die Verfahren in Großbritannien oder den Niederlanden, bricht das bisherige Geschäftsmodell der geschlossenen Konsolen-Ökosysteme zusammen. Für Spieler bedeutet der Rechtsstreit kurzfristig nichts, langfristig aber alles: Entweder bleibt der Konsolenkauf ab 2028 ein Reinraum ohne Preiswettbewerb, oder Sony muss digitale Fremd-Stores auf der PlayStation zulassen.