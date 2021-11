Monster Energy Supercross 5 für 2022 angekündigt

Milestone schickt den nächsten Ableger der Monster Energy Supercross – The Official Videogame -Serie ins Rennen, der 2022 erscheint.

Monster Energy Supercross 5 wartet erneut mit einem überarbeiteten Karrieremodus auf, der laut Milestone beeindruckender und realistischer als je zuvor ist. Startpunkt der Supercross-Laufbahn ist die 250SX-Futures-Class, in der sich die Talente für Höheres bewerben können. Das Spielt führt zudem im Karrieremodus das Rider-Shape-System ein, das die Leistung der Fahrer nach Stürzen und Verletzungen beeinflusst. Die Genesung kann mit Training und speziellen Aufgaben positiv beeinflusst werden. Zudem muss jetzt darauf geachtet werden, dass der Fahrer stets in Topform ist.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 verspricht aber auch auch für Neulinge ein beeindruckendes Zwei-Takt-Motorrad-Erlebnis. Der Titel wird durch die Future-Academy leichter im Einstieg.. Hinter diesem Feature versteckt sich ein benutzerfreundliche Tutorial, das den Spielern bei ihren ersten Schritten in der Supercross-Welt behilflich ist. Dort erlernt man die Grundlagen, die zweifellos nötig sind, um die Karriereleiter vom Anfänger zum Profi zu erklimmen. Zudem wird der Sport-Titel durch diverse Ingame-Optionen deutlich zugänglicher, beispielsweise die Flow-Recovery, Steuerungshilfen und viele weitere technische Aspekte. Das Ziel ist klar: Für jeden Fan soll ein einzigartiges und maßgeschneidertes Spielerlebnis geschaffen werden.

Track Editor ist zurück

Auch diesmal gibt es die klassische Track Editor-Erfahrung mit neuen Funktionen: Der Rhythm-Section-Editor erlaubt die Anpassung bereits existierender Module, um komplexe, schon vorgefertigte Streckenabschnitte zu entwerfen, die auch wieder mit der Community geteilt werden können.

Nach dem überragenden Erfolg des letzten Jahres wird auch der Track-Editor-Contest sein Comeback feiern. Abermals können Spielern eine virtuelle Strecke entwerfen, die anschließend Teil der offiziellen Meisterschaft 2022 werden wird. Profis aus der offiziellen Meisterschaft, der Monster Energy AMA Supercross Championship freuen sich bereits auf die neue Strecke! Diese einzigartige Kooperation sucht seines Gleichen – zweifellos eine einmalige Gelegenheit für die gesamte Videospielindustrie.

Auf dem Compound stehen abermals fetzige Rennen und Herausforderungen mit Freunden im Vordergrund. In dieser atemberaubenden offenen Spielwelt findet man diverse Strecken, Cross-Challenges und Sammelobjekte, die wiederrum zusätzliche Inhalte freischalten.

Im Online-Multiplayer können sich zudem erstmals Spieler einer Konsolenfamilie, über die Plattform-Generation hinweg, zu Matches verabreden. Im Splitscreen-Modus können sich zudem Freunde gemeinsam auf der Couch in den Match stürzen!

Nach dem unglaublichen Erfolg aus dem letzten Jahr kehrt auch der eSport erneut in Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 zurück. Die Fähigkeiten werden in der von Yamaha gesponserten eSX-Meisterschaft auf die Probe gestellt – wer wird zur Legende?

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 erscheint am 17. März 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.