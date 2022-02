Monster Energy Supercross 5 zeigt sich in ersten Gameplay-Szenen

Milestone hat heute die ersten Gameplay-Szenen aus Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 auf Lager. Diese entstanden in Zusammenarbeit mit dem bekannten Content-Creator Enduro – Game.

Für den aktuellen Ableger der Serie setzt man auf diverse Verbesserungen an der Motorradsteuerung, die mehr Freiheit und Präzision verspricht. Auch die Lenkung wurde für eine präzisere Führung in allen Phasen auf dem Boden überarbeitet; nicht zuletzt sind das Aufhängungssystem und das Drift-Management so präzise verfeinert, so dass man aggressiver sein kann, ohne zu stürzen, indem man am Ende des Drifts ganz einfach das Gaspedal „öffnet“.

Nicht fehlen darf natürlich der Track-Editor, der um einige neue Features erweitert wird. Der Rhythm-Section-Editor erlaubt zum Beispiel die Anpassung bereits existierender Module, um komplexe, schon vorgefertigte Streckenabschnitte zu entwerfen, die selbstverständlich auch mit der Community geteilt werden können.

Auf dem Compound stehen abermals fetzige Rennen und Herausforderungen mit Freunden im Vordergrund. In dieser atemberaubenden offenen Spielwelt findet man diverse Strecken, Cross-Challenges und Sammelobjekte, die wiederum zusätzliche Inhalte freischalten.

Im Online-Multiplayer können sich zudem erstmals Spieler einer Konsolenfamilie, über die Plattform-Generation hinweg, zu Matches verabreden, während im Splitscreen-Modus wieder Freunde gemeinsam auf der Couch in die Rennen stürzen können.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 erscheint am 17. März 2022.