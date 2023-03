Monster Hunter Rise: Sunbreak – Der große DLC erscheint am 28. April

Im Januar erschien Capcoms Jagdspiel Monster Hunter Rise für PS4 und PS5. Das Spiel war ursprünglich nur auf der Switch erschienen. Die PC-Version folgte etwas später, 2023 eben die Version für die „großen“ Konsolen. Was zum exzellenten Paket noch fehlt, ist die umfangreiche Sunbreak-Erweiterung, die jede Menge neue Inhalte und Monster hinzufügt. Wie jetzt bekannt gegeben wurde, erscheint diese am 28. April für PS4, PS5 und die Xbox-Konsolen.

