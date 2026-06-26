Monster Hunter Stories 3: Rudy-DLC und Gratis-Update sind da

Capcom bringt den legendären Begleiter Navirou in „Monster Hunter Stories 3“ zurück und verknüpft seine Geschichte mit dem aktuellen JRPG. Wer den knackigsten Endgame-Content sucht, bekommt ihn obendrein komplett gratis.

Die Story-Erweiterung „Zusätzliche Nebenstory: Rudy“ ist ab sofort für alle Plattformen erhältlich und kostet zehn Euro. Wer die Deluxe oder Premium Deluxe Edition besitzt, lädt die neuen Inhalte ohne Zusatzkosten herunter.

Im Mittelpunkt steht der königliche Felyne Rudy, der bei einer Erkundungstour mitten in eine absurde Situation gerät und direkt vor Navirou landet. Fans der Reihe kennen den exzentrischen Kumpel als Retter der Welt aus den Vorgängern.

Die Erweiterung nutzt diesen Kniff für ein generationenübergreifendes Treffen, das die Ursprünge der königlichen Felynes beleuchtet. Gameplay-technisch wartet am Ende der Reise ein Bosskampf gegen den berüchtigten Drachenältesten Nergigante. Fangen lässt sich das Biest laut Regisseur Ryozo Tsujimoto im DLC allerdings nicht. Schade.

Königliche Monster fluten das Endgame

Zusammen mit der kostenpflichtigen Story hat Capcom ein massives Gratis-Update aufgespielt, das sich gezielt an Profis nach der Hauptstory richtet. Sobald ein abgeschlossener Spielstand geladen wird, steht der finale Bosskampf auf dem neuen Schwierigkeitsgrad „Schwer“ bereit.

Wer diesen harten Brocken knackt, verändert die komplette Spielwelt. Fast jede Kreatur im Spiel kann ab diesem Zeitpunkt als extrem verstärktes „Königliches Monster“ in der freien Wildbahn auftauchen. Das betrifft selbst invasive Arten und unberechenbare Drachenälteste. Für engagierte Rider bedeutet das vor allem eins: endloses Grinding auf Profi-Niveau.

Zehn Euro für eine überschaubare Story-Insel samt Bosskampf sind ein stolzer Preis, wenn man den Nergigante nicht mal als Monstie reiten darf. Der wahre Mehrwert dieses Updates liegt im kostenlosen Endgame-Schub. Die Freischaltung der königlichen Monster belebt die offene Welt für Langzeitspieler komplett neu. Capcom liefert genau das, was der Community nach dem Release im März gefehlt hat: brutale Herausforderungen statt seichtem Eier-Sammeln.