Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Capcom zeigt neue Story-Einblicke

Capcom hat offiziell die Vorbestellungen für Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection gestartet. Der dritte Teil der beliebten RPG-Reihe erscheint am 13. März 2026 für PS5, Xbox Series, Switch 2 und PC. Mit dabei sind gleich drei Editionen – Standard, Deluxe und Premium – die jeweils unterschiedliche Bonusinhalte bieten.

Wie schon die Vorgänger legt Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection den Fokus stärker auf Story, Charakterentwicklung und das emotionale Band zwischen Rider und Monstern, eine willkommene Abwechslung zur klassischen Monsterjagd.

Drei Editionen, viele Extras

Die Standard Edition (69,99 €) umfasst das Hauptspiel sowie ein kosmetisches Pre-Order-Set, das Eleanor in die Rüstung des Skyscale Rathalos hüllt.

(69,99 €) umfasst das Hauptspiel sowie ein kosmetisches Pre-Order-Set, das Eleanor in die Rüstung des Skyscale Rathalos hüllt. Die Deluxe Edition (89,99 €) erweitert das Paket um den sogenannten Deluxe Kit, zusätzliche Outfits für die wichtigsten Charaktere sowie eine Side Story rund um Rudy, die im Herbst 2026 nachgereicht werden soll.

(89,99 €) erweitert das Paket um den sogenannten Deluxe Kit, zusätzliche Outfits für die wichtigsten Charaktere sowie eine Side Story rund um Rudy, die im Herbst 2026 nachgereicht werden soll. In der Premium Edition (99,99 €) steckt schließlich alles, was Fans lieben: neue Layered Armors, Frisuren, zusätzliche Rudy-Outfits und ein weiteres DLC-Paket mit exklusiven Designs. Capcom bleibt damit seiner Linie treu, kosmetische Vielfalt als festen Bestandteil der Stories-Serie anzubieten, ohne spielrelevante Vorteile.

Eine Welt im Wandel

Der neue Story-Trailer gibt einen ersten Einblick in die Bedrohung durch die sogenannte Crystal Encroachment, die ganze Lebensräume zu verschlingen droht. Protagonist und Gefährten, darunter der erfahrene Ranger Gaul, der Monster-Enzyklopädist Ogden und Mitgründerin Kora, begeben sich auf eine Reise, um die Ursache des Phänomens zu verstehen.

Dabei führt der Weg in entlegene Regionen wie das Dorf Sheparden, dessen Canynes kurz vor dem Aussterben stehen. Selbst ikonische Kreaturen wie der Elder Dragon Yama Tsukami scheinen von der Verwandlung betroffen zu sein.

Die Trailer-Inszenierung lässt erahnen, dass Capcom erneut versucht, eine erzählerisch dichte Welt mit emotionalem Tiefgang zu schaffen, und gleichzeitig den Spagat zwischen Nostalgie und Neuanfang zu meistern.

Mit Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection scheint Capcom die eigene Spin-off-Reihe auf das nächste Level zu heben, technisch moderner, erzählerisch ambitionierter und trotzdem dem Kern treu. Ob die Balance zwischen Story, Exploration und taktischen Kämpfen gelingt, wird sich im März zeigen.

Was meint ihr – wird Twisted Reflection endlich das „große“ Stories-Spiel, auf das Fans seit Teil zwei warten?