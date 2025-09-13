Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Ein neues Kapitel für Rider hat einen Termin

Capcom hat bestätigt: Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection erscheint am 13. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC via Steam. Nach zwei Jahrzehnten seit dem letzten großen Konflikt zwischen den Königreichen erwartet Spieler ein Abenteuer, das klassische Monster Hunter-Elemente mit einer packenden, neuen Story verknüpft.

Die Welt der Rider erwacht erneut

In Twisted Reflection starten Spieler als junge Rider, die das Band zu Monsties aufbauen. Das Herzstück bleibt die enge Verbindung zu den Kreaturen. Sie werden trainiert, begleitet und in taktischen Kämpfen eingesetzt. Besonders spannend ist die Prämisse: Zwei Rathalos schlüpfen aus einem Ei, das ein Geheimnis birgt, ein Ereignis, das verbotene Ländereien und verschlungene Schicksale miteinander verknüpft. Für Fans der Serie ist das nicht nur nostalgisch, sondern eröffnet auch strategische Möglichkeiten, die das Turn-based-Kampfsystem noch facettenreicher machen.

Strategie, Bindung und Abenteuer

Die Kernmechanik von Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection liegt in der Synergie zwischen Rider und Monstie. Kämpfe sind rundenbasiert, erfordern Taktik und Anpassung, statt reiner Button-Mashing-Action. Gleichzeitig bietet das Spiel die Möglichkeit, ein Team aufzubauen, das auf individuellen Stärken basiert. Spieler, die schon mit vorherigen Teilen vertraut sind, finden bekannte Monster wieder, während neue Kreaturen frische Herausforderungen mitbringen.

Visuell setzt Capcom auf stilisierte 3D-Grafik, die das Fantasy-Universum lebendig wirken lässt. Landschaften, Städte und Dungeons scheinen detailliert und atmosphärisch, ohne dabei die Identität der Reihe zu verwässern. Die Mischung aus altbekannten Elementen und neuen Ideen könnte das Franchise für Veteranen wie für Neulinge gleichermaßen interessant machen.

Ein Abenteuer, das Fragen aufwirft

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection verspricht nicht nur Unterhaltung, sondern wirft auch erzählerisch Fragen auf: Wie wirkt sich die Vergangenheit auf die Gegenwart der Königreiche aus? Welche Geheimnisse bergen die Rathalos-Zwillinge? Für Spieler, die Wert auf Story und Strategie legen, könnte dieser dritte Teil zu einem entscheidenden Kapitel werden.

Ob Capcom die Balance zwischen Nostalgie und Innovation hält, bleibt abzuwarten, doch wer die Serie verfolgt hat, sollte diesen Release im Kalender markieren. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection könnte das bisher ambitionierteste Spin-off der Reihe werden.