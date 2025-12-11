Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Habitat Restoration enthüllt

Capcom hat einen neuen Trailer für Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection veröffentlicht, der die jüngsten Gameplay-Erweiterungen vorstellt. Im Fokus stehen diesmal bedrohte Arten, invasive Monster und ein überarbeiteter Zyklus des Monsteraufzugs.

Für Spieler, die sich nicht nur mit Kämpfen, sondern auch mit Ökosystemen beschäftigen wollen, liefert das Spiel neue Perspektiven auf die Welt von Monsties.

Endangered Species und Invasive Monster: Ein dynamisches Ökosystem

In Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection übernehmen Spieler die Rolle eines Rangers, der als Kapitän einer Truppe den Schutz der Natur überwacht. Bedrohte Monsterarten sind nicht mehr nur Hintergrundgeschichte: Ihre Eier müssen gesichert werden, um die Arten zu erhalten. Gleichzeitig bedrohen invasive Monster das Gleichgewicht der Regionen, manchmal direkt in der Nähe von Nestern seltener Arten.

Neu ist dabei der Mechanismus der Invasive Monster Retreat Battles. Anstatt die Kreaturen im klassischen Kampf zu besiegen, müssen Spieler sie in ihre Nester zurückdrängen, während sie versuchen, bedrohte Eier zu sichern. Das erfordert Taktik, Timing und ein Gespür für die Bewegungen der Monster, ein deutlicher Schritt weg von simplen Kampfmechaniken hin zu strategischem Spiel.

Monster Raising und Habitat Restoration

Der Kern von Twisted Reflection liegt im Aufziehen eigener Monsties. Spieler können nicht nur die Fähigkeiten ihrer Partner formen, sondern sie nach dem Ausbrüten wieder in die Wildnis entlassen. Dieser Prozess, von den Entwicklern Habitat Restoration genannt, verbessert das lokale Ökosystem und wirkt sich direkt auf die Ecosystem Rank aus.

Mit steigender Ecosystem Rank lassen sich Eier leichter finden, besondere Fähigkeiten und Gene entwickeln sich bei den Monsties, und sogar Dual-Element-Monster können erscheinen. Ein normaler Donner-Monster kann so etwa Feuerfähigkeiten entwickeln, wenn es in einem feurigen Gebiet aufwächst. Für Sammler und Strategen eröffnet sich damit ein zusätzlicher Layer, der das Raising-Gameplay langfristig interessant hält.

Ein Spiel für Taktiker und Naturfreunde

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection bringt damit nicht nur neue taktische Möglichkeiten, sondern vermittelt ein Gefühl von Verantwortung für die virtuelle Welt. Wer sich schon immer für das Zusammenspiel von Monsterpopulationen und Umwelt interessiert hat, findet hier konkrete Anreize, aktiv ins Ökosystem einzugreifen. Die Mischung aus Abenteuer, Taktik und Aufzucht dürfte Fans der Serie und Neulinge gleichermaßen ansprechen.

Das Spiel erscheint am 13. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 und PC via Steam. Wer neugierig ist, wie sich Habitat Restoration auf das klassische Stories-Erlebnis auswirkt, sollte den Trailer genau im Blick behalten.