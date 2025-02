Monster Hunter Wilds Beta 2 – Livestream mit ‚TheHeigou‘ ab 20:00 Uhr

Am 7. Februar ab 20:00 Uhr geht es weiter mit der Monster Hunter Wilds Beta 2 ! Nachdem wir in der ersten Beta spannende Jagden erlebt haben, starte ich diesmal neu, um der Geschichte mehr Aufmerksamkeit zu schenken – schließlich können wir unseren Fortschritt mitnehmen und in die Vollversion übertragen, die am 28. Februar 2025 erscheint.

What do you think?