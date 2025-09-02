Monster Hunter Wilds – Capcom kritisiert hohen PS5 Preis – bremst dieser den Erfolg?

Monster Hunter Wilds ist ein Mega-Erfolg. Mehr als 10,5 Millionen verkaufte Einheiten seit Februar 2025 sind eine Ansage, und trotzdem sieht Capcom-Chef Haruhiro Tsujimoto noch Luft nach oben. Der Grund: Die PlayStation 5 sei schlicht zu teuer, was den potenziellen Erfolg bremse. In einem Gespräch mit der japanischen Wirtschaftszeitung Nikkei machte Tsujimoto klar, dass viele Spieler die Einstiegshürde nicht nehmen können oder wollen.

Eine PS5 kostet in Japan aktuell umgerechnet etwa 460 Euro. Dazu kommen ein Spiel wie Monster Hunter Wilds (ca. 70 Euro) und ein Online-Abo. Wer frisch einsteigt, landet schnell bei rund 550+ Euro. Für Teenager oder Studenten ist das eine ordentliche Hausnummer, und auch international sieht es nicht besser aus.

Nintendo Switch 2 als Gegenmodell

Im Juni hat Nintendo die Switch 2 in Japan für rund 299 Euro veröffentlicht, fast die Hälfte der PS5. Kein Wunder also, dass die Nachfrage riesig ist. Laut Tsujimoto zeigt genau das, wie stark die Preiswahrnehmung den Erfolg einer Konsole beeinflusst.

Die Ironie dabei: Monster Hunter Wilds gibt es nicht für die Switch 2. Capcom muss also zuschauen, wie die günstigere Hardware an Fahrt aufnimmt, während man selbst auf eine Plattform setzt, die immer noch als Luxusprodukt wahrgenommen wird. Tsujimotos Kommentare lassen aber vermuten, dass Capcom künftige Monster Hunter-Titel stärker in Richtung Nintendo denkt.

Sony selbst dürfte diese Kritik ungern hören. Klar, die PS5 Pro ist noch teurer und bietet dafür mehr Leistung, aber in einem Markt, in dem Preis-Leistungs-Verhältnis wichtiger ist denn je, wirkt das wenig strategisch. Statt den Massenmarkt zu bedienen, setzt Sony auf Premium und hofft, dass Spiele wie Monster Hunter Wilds die Leute trotzdem überzeugen.

Sind Konsolen zu teuer?

Das Problem: Nicht jeder will oder kann über 500 Euro für eine Konsole zahlen, besonders wenn es günstigere Alternativen mit starken Spielen gibt. Genau hier wird Sony angreifbar, und Capcom hat das nun offen ausgesprochen.

Monster Hunter Wilds zeigt, dass großartige Spiele allein nicht reichen, wenn die Hardware zu teuer ist. Capcom spricht ein Problem an, das viele Spieler längst kennen, wonach Gaming ein teures Hobby geworden ist, und die Schmerzgrenze ist erreicht.

Ob Sony darauf reagiert? Wahrscheinlich nicht sofort. Aber wenn Publisher anfangen, offen über Preisprobleme zu reden, ist das ein deutliches Warnsignal. Für Capcom könnte die Zukunft jedenfalls näher an Nintendo liegen, und damit weiter weg von Sonys Premium-Strategie.

