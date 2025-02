Monster Hunter Wilds – Charakterbearbeitung hinter Paywall – ein fragwürdiger Trend?

Dieses Modell ist nicht neu: Bereits in „Dragons Dogma 2“ gab es anfangs ähnliche Restriktionen. Doch mit jeder neuen Iteration eines Franchise scheinen diese Grenzen weiter auszudehnen. Das Problem ist nicht nur auf Monster Hunter beschränkt – immer mehr Studios setzen auf Mikrotransaktionen für Funktionen, die früher Standard waren. Das zeigt einen bedenklichen Trend in der Gaming-Industrie: Monetarisierung um jeden Preis.

In einer Zeit, in der Spieler immer mehr für kosmetische Inhalte bezahlen sollen, stellt sich die Frage: Wo zieht man die Grenze? Mikrotransaktionen für Skins oder optionale Items sind längst Alltag, aber die Einschränkung der Charakterbearbeitung wirkt wie ein Schritt zu weit. Besonders irritierend ist, dass Monster Hunter Wilds ein Vollpreisspiel ist. Man zahlt also nicht nur für das Spiel selbst, sondern auch für grundlegende Features, die traditionell kostenlos waren.

What do you think?