Monster Hunter Wilds: Der schnellste Erfolg in Capcoms Geschichte

Capcom hat einen weiteren Meilenstein in seiner Geschichte erreicht: Monster Hunter Wilds hat sich in nur drei Tagen acht Millionen Mal verkauft. Damit ist es das am schnellsten verkaufte Spiel des Unternehmens und stellt alle bisherigen Verkaufsrekorde in den Schatten.

Zum Vergleich: Monster Hunter: World, Capcoms bisher meistverkauftes Spiel, benötigte für dieselbe Zeitspanne noch fünf Millionen verkaufte Einheiten. Wenn Monster Hunter Wilds seinen Erfolg weiterhin beibehält, könnte es Monster Hunter World vom Thron stürzen – und das ist eine gewaltige Herausforderung, denn Monster Hunter World hat insgesamt beeindruckende 25 Millionen Einheiten verkauft.

Der Erfolg hinter Monster Hunter Wilds

Die Ursache für diesen unglaublichen Verkaufsboom wird von Capcom klar benannt: Das Spiel erreicht ein breites Publikum und spricht mit seiner tiefgehenden Spielmechanik sowohl Veteranen der Reihe als auch Neulinge an. Die riesige Marketingoffensive, die das Unternehmen rund um den Release gestartet hat, ist ein weiterer Schlüssel zum Erfolg. Hinzu kommt eine Online-Beta, die es Spielern ermöglichte, vorab in die Welt von Wilds einzutauchen und die Begeisterung weiter zu entfachen. Laut Capcom hat diese globale Strategie eine Welle der Vorfreude ausgelöst, die sich in den Verkaufszahlen widerspiegelt.

Doch dieser Erfolg hat auch seine Schattenseiten. Das Zwei-Personen-Indie-Studio STP Works, das auf Steam sein Spiel veröffentlichte, klagte, dass seine Verkäufe unmittelbar nach der Veröffentlichung von Monster Hunter Wilds ins Stocken geraten seien. „Wir haben seitdem kein einziges Spiel mehr verkauft“, sagte das Studio. Der enorme Erfolg von Monster Hunter Wilds hat die Indie-Szene auf Steam praktisch überschattet und zeigt, wie konkurrenzintensiv der Markt geworden ist.

Für Capcom ist Monster Hunter Wilds ein beispielloser Erfolg. Das Spiel zeigt keine Anzeichen, an Zugkraft zu verlieren, und es bleibt abzuwarten, wie sich die Verkaufszahlen in den kommenden Monaten entwickeln werden. Wenn Monster Hunter Wilds weiterhin so beliebt bleibt, könnte Capcom nicht nur den Erfolg von Monster Hunter: World übertreffen, sondern auch eine neue Ära für das Unternehmen einläuten.