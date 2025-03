Monster Hunter Wilds – Diese Roadmap und Zukunftspläne klingen vielversprechend

Monster Hunter Wilds ist erst seit wenigen Tagen auf dem Markt, doch Capcom ruht sich keineswegs auf seinen Lorbeeren aus. Im Gegenteil: Serienproduzent Ryozo Tsujimoto hat nun angedeutet, dass der Nachschub an Inhalten nicht nur für das aktuelle Spiel, sondern für die gesamte Reihe gesichert ist. Was genau das bedeutet, bleibt vorerst geheim – Monster Hunter-Fans dürfen sich aber auf eine lange Zukunft voller neuer Herausforderungen freuen.

Monster Hunter Wilds bricht Rekorde – und das ist erst der Anfang

Capcoms neuestes Jagdabenteuer hat bereits einen beeindruckenden Start hingelegt: über acht Millionen verkaufte Exemplare in nur drei Tagen sprechen für sich. Damit ist Monster Hunter Wilds nicht nur der größte Erfolg der Reihe, sondern auch einer der am schnellsten verkauften Titel von Capcom insgesamt. Doch wer Monster Hunter kennt, weiß: Der eigentliche Zauber beginnt erst nach dem Launch.

Die Serie ist bekannt für ihren langfristigen Support, der in Form von Titel-Updates neue Monster, Waffen, Rüstungen und Herausforderungen ins Spiel bringt. Und genau dazu hat Capcom nun einige spannende Neuigkeiten verraten.

Im Rahmen eines Videos zum 21-jährigen Jubiläum der Reihe gaben Ryozo Tsujimoto, Game Director Yuya Tokuda und Art Director Kaname Fujioka erste Einblicke in die Zukunft von Wilds. So wurde bestätigt, dass das erste große Titel-Update im April erscheint – und die Entwickler sind bereits fleißig dabei, weitere Updates vorzubereiten. „Wir arbeiten schon daran, also haltet die Augen offen“, so Tsujimoto.

Doch damit nicht genug: Titel-Update 2 ist für den Sommer geplant und bringt ein weiteres brandneues Monster mit sich. Laut Fujioka haben die Entwickler noch einige Asse im Ärmel: „Wir haben viel in petto – sowohl bereits angekündigte Updates als auch einige, an denen wir noch arbeiten. Wir geben unser Bestes, um das Spiel für alle so unterhaltsam wie möglich zu gestalten.“

Auch Tokuda unterstrich, dass die Community eine große Rolle spielt: „Wir werden weiterhin basierend auf dem Fan-Feedback Anpassungen vornehmen, nicht nur durch die geplanten Titel-Updates, sondern auch durch Updates, die zu anderen Zeitpunkten erscheinen.“

Capcoms geheimer Plan – kommt ein neues Monster Hunter?

Am Ende des Videos ließ Tsujimoto dann die wohl spannendste Aussage fallen: „Es ist noch so viel mehr geplant, nicht nur für Wilds, sondern für die gesamte Serie.“ Was genau das bedeutet, bleibt unklar – doch die Spekulationen in der Community laufen bereits auf Hochtouren.

Kommt ein weiteres Spin-off wie Monster Hunter Stories? Oder vielleicht ein vollwertiger Nachfolger zu Monster Hunter World? Und wie könnte Wilds mit anderen Titeln der Serie verbunden werden? Die Antworten darauf kennt nur Capcom – aber eins steht fest: Die Jagd ist noch lange nicht vorbei.

Monster Hunter Wilds ist für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC erhältlich. Unseren Testbericht zum Spiel findet ihr unter diesem Link.