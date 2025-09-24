Monster Hunter Wilds: Final Fantasy XIV Online-Crossover startet am 29. September

Am 29. September 2025 erwartet alle Monsterjäger ein ungewöhnlicher Gast in den Wilds: Final Fantasy XIV Online schickt seine berühmten Helden Alpha und Omega in die Welt von Monster Hunter Wilds. Wer dachte, er hätte schon alles gesehen, bekommt nun eine Geschichte serviert, die zwischen den Dimensionen wandert – und dabei neue Herausforderungen und Belohnungen bereithält.

Alpha und Omega betreten die Wilds

Die Kooperation beginnt ab Hunter Rank 41. Nach Abschluss der Hauptmission „What Lies Ahead“ schaltet ihr die Sondermission im Iceshard Cliffs frei. Hier trefft ihr auf Omega Planetes, einen abgewandelten Omega-Rahmen, der durch ein interdimensionales Portal in die Wilds gefallen ist. Anders als seine bekannten Brüder generiert Omega Planetes Nerscylla-Klone und setzt die verheerende Delta Attack ein. Zusätzlich produziert er sogenannte „Omega Micros“, die auf Ziele zustürmen und sich selbst zerstören – ein Kampf, der Taktik erfordert.

Für alle, die auf Sammlerstücke stehen: Omega Planetes hinterlässt Materialien für exklusive Jäger- und Palico-Ausrüstung sowie dekorative Items, die in Zusammenarbeit mit der Welt von Eorzea entstanden sind.

Dark Knight und Pictomancer: Zwei neue Jobs

Ein besonderes Highlight sind die beiden ikonischen Jobs aus FFXIV, die als neue Jägerrollen Einzug halten: Dark Knight und Pictomancer.

Dark Knight : Ausgestattet mit der Bale Armor α setzt ihr die Fähigkeit „The Blackest Night“ ein, die eure Lebenspunkte opfert, um einen mächtigen Schutzschild zu erzeugen. Das Schwert „Shadowbringer“ bringt eigene Skills mit und bietet ein deutlich anderes Kampferlebnis als die üblichen Waffen.

: Ausgestattet mit der Bale Armor α setzt ihr die Fähigkeit „The Blackest Night“ ein, die eure Lebenspunkte opfert, um einen mächtigen Schutzschild zu erzeugen. Das Schwert „Shadowbringer“ bringt eigene Skills mit und bietet ein deutlich anderes Kampferlebnis als die üblichen Waffen. Pictomancer: Mit der „Soul of the Pictomancer“ könnt ihr Pictomancy-Zauber wie „Pom Motif“ wirken. Kombiniert ihr mehrere Motive, entfaltet sich der mächtige Zauber „Mog of Ages“, besonders effektiv gegen die Monster aus der FFXIV-Welt.

Abgerundet wird das Paket durch zahlreiche kosmetische Belohnungen: Palico-Equipment, Seikret-Dekorationen, Gesten, Hintergrundbilder für euer Jägerprofil und mehr.

Wer die Inhalte erleben will, muss auf Version 1.030.00.00 aktualisieren. Einfach das Spiel neu starten und den Anweisungen folgen.

Für Fans von Monster Hunter Wilds bedeutet das Crossover mehr als nur neue Gegner – es ist eine Einladung, die eigene Spielweise anzupassen, neue Strategien zu entdecken und die Welt der Wilds mit frischen Augen zu sehen.