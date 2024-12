Monster Hunter Wilds – Grafikmodi im Detail & PS5 Pro-Support bestätigt

Capcom hat in einem aktuellen Community-Update-Stream Details zu den Grafikmodi von Monster Hunter Wilds für Konsolen enthüllt. Das Team hat nicht nur die technischen Optionen für PS5 und Xbox Series X/S näher beschrieben, sondern auch spannende Einblicke in die Optimierungen für PC-Spieler gegeben. Besonders die Bestätigung der PS5 Pro-Unterstützung sorgt für Vorfreude unter Fans.

