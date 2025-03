Monster Hunter Wilds: Großes Update am 10. März behebt Monsterteile-Chaos

Capcom betont, dass weiterhin an weiteren Verbesserungen gearbeitet wird. Zusätzliche Event-Quests sind ebenfalls in Planung. Spieler können sich auf der offiziellen Webseite über aktuelle und kommende Inhalte informieren. Außerdem wurde das erste große Titel-Update für Anfang April angekündigt.

Capcom hat jedoch versichert , dass es weiterhin an dem Spiel arbeitet und Verbesserungen vornimmt. Das nächste große Update, Version 1.000.05.00, erscheint am 10. März und bringt zahlreiche Fixes mit sich. Besonders ein Bug, bei dem abgeschnittene Monsterteile sich in Teile eines anderen Monsters verwandelten, soll endlich behoben werden. Damit wird sichergestellt, dass Spieler tatsächlich die richtigen Belohnungen für ihre Mühe erhalten.

Monster Hunter Wilds ist ein voller Erfolg, aber gleichzeitig ein einziges Chaos. Seit dem Launch verzeichnete das Spiel mit fast 1,4 Millionen gleichzeitigen Spielern auf Steam einen neuen Rekord und verkaufte sich innerhalb von nur drei Tagen satte acht Millionen Mal. Damit ist es das am schnellsten verkaufte Spiel in der Geschichte von Capcom. Trotzdem fielen die Bewertungen auf Steam mit nur 60 % positiven Rezensionen eher gemischt aus.

