Monster Hunter Wilds: Kostenlose Prolog-Demo ab sofort spielbar

Capcom schickt eine neue Gratis-Demo zu „Monster Hunter Wilds“ ins Rennen, die den kompletten Einstieg abdeckt. Eure Fortschritte aus dem Prolog wandern beim Kauf direkt in die Vollversion.

Gratis-Jagd für Unentschlossene

Capcom hat die kostenlose „Prologue Demo“ zu Monster Hunter Wilds für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam im Offline-Modus veröffentlicht. Ihr könnt die Story vom Prolog bis zum Beginn von Kapitel 1-3 „To the Forest“ ohne Zeitlimit ausprobieren.

Sämtliche 14 Waffentypen stehen euch direkt zur Verfügung, genau wie der vollständige Charakter-Editor. Wenn euch die Erstlingsjagd überzeugt, nehmt ihr den erstellten Jäger und eure Fortschritte beim Kauf nahtlos in die Vollversion mit. Kein Verlust. Kein Neuanfang.

Dass Capcom diesen Schritt anderthalb Jahre nach dem ursprünglichen Release vom 28. Februar 2025 geht, hat System. Auf dem PC fielen vorab die Performance-Benchmarks weg, woraufhin viele Spieler skeptisch blieben. Wer bisher gezögert hat oder wissen wollte, wie rund der Titel auf der eigenen Hardware läuft, bekommt nun die verlässlichste Antwort überhaupt: den Praxistest.

Editions-Chaos aufgeräumt

Zusammen mit der Demo stellt Capcom das digitale Line-up im Shop um. Die bisherigen Deluxe- und Premium-Deluxe-Bundles fliegen aus den Stores. Ersetzt werden sie durch eine neue Gold Edition für 79,99 EUR sowie gebündelte Kosmetik-Pakete für bis zu 59,99 EUR. Wer schlicht das Hauptspiel nachholen will, zahlt weniger Verwirrung an der Kasse.

Capcom baut hier spürbar die Basis aus, bevor das Franchise in die nächste Phase geht. Eine Switch-2-Version befindet sich in der Entwicklung und für 2027 steht bereits die große Erweiterung „Ascendance“ im Kalender.

Die Prolog-Demo ist ein kluger Schritt. Capcom nimmt damit vor allem PC-Spielern die Unsicherheit beim Hardware-Check und macht den Einstieg barrierefrei. Wer den Titel 2025 ausgelassen hat, bekommt ohne Risiko die perfekte Anspielstation.

Reicht euch eine Offline-Demo vom Prolog für einen echten Eindruck von der Jagd, oder hättet ihr lieber eine schwere High-End-Quest im Stil älterer Monster-Hunter-Demos gehabt?