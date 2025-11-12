Monster Hunter Wilds: Kostenloses Update 4 bringt Gogmazios zurück

Capcom hat heute im Rahmen des japanischen State of Play bestätigt, dass das vierte kostenlose Titel-Update für Monster Hunter Wilds am 16. Dezember 2025 für PS5 erscheint. Im Mittelpunkt steht der legendäre Gogmazios, ein Monster, das Veteranen aus Monster Hunter 4 Ultimate kennen dürften, und das in der neuen Engine eine mehr als eindrucksvolle Figur macht.

Neben dem neuen Monster bringt das Update auch ein erweitertes Endgame, neue Events im sogenannten „Fest der Verbindung“ und diverse Balance-Anpassungen. Konkrete Patch-Notes stehen noch aus, sollen aber wie gewohnt kurz vor dem Release folgen.

Mehr Infos im Dezember-Showcase

Capcom wird Anfang Dezember eine neue Ausgabe des Monster Hunter Showcase streamen. Dort sollen nicht nur alle Details zum Update enthüllt werden, inklusive Gameplay-Material von Gogmazios, sondern auch erste Einblicke in Monster Hunter Stories 3 gezeigt werden.

Das spricht klar dafür, dass Capcom im Dezember eine kleine Informationsoffensive plant, die beide Serien gleichzeitig ins Rampenlicht rückt. Monster Hunter Stories 3 scheint damit fest für 2026 auf Kurs zu sein, während Monster Hunter Wilds seine Post-Launch-Strategie konsequent fortsetzt.

Worauf sich Fans sonst freuen dürfen

Mit jedem Update baut Monster Hunter Wilds seine Welt weiter aus, und genau das ist der Punkt, der das Spiel so besonders macht. Die dynamischen Biome verändern sich nicht nur optisch, sondern beeinflussen auch das Verhalten der Monster. Dass nun ein Koloss wie Gogmazios in dieser Umgebung auftaucht, dürfte nicht nur technisch eine Herausforderung sein, sondern auch spielerisch frischen Wind bringen.

Während andere Publisher ihre Inhalte hinter Season-Pässen verstecken, liefert das japanische Studio weiter kostenlose Updates mit Substanz. Das vierte große Update für Monster Hunter Wilds bringt mit Gogmazios also einen echten Fanliebling zurück und erweitert das Endgame sinnvoll. Technisch scheint Capcom das Spiel stabil zu halten, inhaltlich darf es aber gerne noch etwas riskanter werden.

Wer nach neuen Herausforderungen sucht, sollte sich den 16. Dezember jedenfalls vormerken, und die Showcase im Auge behalten.