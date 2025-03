Monster Hunter Wilds: Mehr Power, bessere Balance und schickere Waffen geplant

Monster Hunter Wilds hat gerade erst das erste große Title-Update erhalten, aber Capcom hat ambitioniertere Pläne, um das Spiel in nahezu jeder Hinsicht zu verbessern. In einem überraschend offenen Brief gibt Director Yuya Tokuda Einblick in die kommenden Änderungen – und einige davon könnten das Jagd-Erlebnis revolutionieren.

Performance-Probleme? Die will Capcom so schnell wie möglich aus dem Weg räumen. Schon Titel-Update 1 brachte Optimierungen mit sich, doch Tokuda verspricht, dass weitere Patches folgen, um das Spiel auf allen Plattformen noch flüssiger laufen zu lassen.

Die Jagd wird bequemer

Das oft kritisierte UI/UX-System soll endlich aufgeräumt werden. Die Menüs sind derzeit alles andere als intuitiv, und genau hier setzt Capcom an. Aber das ist noch nicht alles:

Einfache Auffüllung von Items

Bessere Abrufmöglichkeit von Fertigkeitsinfos

Komfortablere Multiplayer-Teilnahme

Verbesserte Nutzung des Seikrets

Optimiertes Kameraverhalten in der Jagd

Kurz gesagt: Das Spiel soll sich geschmeidiger anfühlen, ohne dass Spieler sich durch umständliche Menüs und Mechaniken kämpfen müssen.

Waffenbalance – Ein Segen oder ein Fluch?

Wenn eure Lieblingswaffe gerade völlig overpowered ist, solltet ihr euch vielleicht warm anziehen. Capcom will für mehr Balance sorgen – was bedeutet, dass einige „unbeabsichtigt zu starke“ Elemente generft werden. Aber keine Panik: Tokuda versichert, dass gleichzeitig andere Waffen gestärkt werden, um ein faires Gleichgewicht herzustellen.

Besonders hart trifft es den Verderbten Mantel, den derzeit viele Spieler zur Schadensmaximierung nutzen – dieser wird im ersten Update generft.

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Hämmer werden gebufft! Diese Waffen haben bisher nicht so stark von den neuen Kampfmechaniken profitiert, also wird Capcom nachbessern. Allerdings erst mit den Updates im Mai oder Sommer.

Ein weiteres Highlight: Multi-Layer-Waffen! Damit könnt ihr das Aussehen eurer Waffen anpassen, ohne deren Werte zu verändern. Ein Feature, auf das viele Spieler gewartet haben. Ein genaues Datum gibt es zwar nicht, aber Tokuda bestätigt: Sie kommen in einem der kommenden Updates.

Abgesehen davon hat Monster Hunter Wilds aktuell die Marke von 10 Millionen verkauften Spielen durchbrochen, womit sich der Erfolg des Spiels weiter unterstreicht.