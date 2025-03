Monster Hunter Wilds – Patch 1.000.004 behebt Game-Breaking-Bug

An anderer Stelle feiert Monster Hunter Wilds seinen ersten großen Erfolg und wurde in Rekordzeit über 8 Millionen Mal verkauft .

Mit Patch 1.000.004 bringt Capcom ein solides Update, das nicht nur den berüchtigten Fortschrittsblocker eliminiert, sondern auch viele kleinere Bugs und Stabilitätsprobleme beseitigt. Falls ihr also Monster Hunter Wilds in den letzten Tagen frustriert zur Seite gelegt habt, dürfte jetzt der perfekte Zeitpunkt sein, die Jagd wieder aufzunehmen.

