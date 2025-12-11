Monster Hunter Wilds: Title Update #4 bringt Gogmazios zurück – und stellt eure Builds auf die Probe

Die Spurensuche nach neuen Herausforderungen in Monster Hunter Wilds nimmt kein Ende, und das Title Update #4 setzt genau dort an. Capcom hat das Update offiziell für den 16. Dezember angekündigt und liefert nicht nur einen neuen Elder Dragon, sondern auch Mechaniken, die vor allem High-Rank-Spieler direkt ins Endgame ziehen. Für jedes Jagdteam, das noch nach einer echten Prüfung sucht, dürfte das der spannendste Patch seit Release sein.

Ein legendäres Ziel: Gogmazios kehrt zurück

Das Highlight des Updates ist ohne Frage der Elder Dragon Gogmazios. Die Quest steht erst nach dem Abschluss von „A First Cry“ bereit und bringt eine ungewöhnliche Neuerung mit. Statt klassischer Vierergruppen schließen sich bis zu acht Jäger zusammen, unterstützt von Nadia und Fabius, die im Kampf nicht nur zusätzliche Feuerkraft liefern, sondern auch taktische Impulse setzen.

Wer die Extramission rund um Gogmazios beendet, schaltet eine permanente Event-Quest frei. Für viele dürfte das der ideale Ort werden, um gezielt nach den neuen Materialien zu farmen, denn die zahlt man direkt in mächtige Upgrades ein. Aus Rarity-8-Artian-Waffen entstehen die neuen Gogma-Artian-Varianten, die zufällige Bonus- und Gruppenskills erhalten. Mit dem „Gogma Reinforce“-System lässt sich die komplette Skill-Basis einer Waffe sogar zurücksetzen, ein Feature, das starke Builds flexibler denn je macht.

Mehr Progression, härtere Gegner

Auch Rüstungen profitieren: Ab HR 100 lässt sich Gear nun „transzendieren“, wodurch die Grenzen der Armor-Sphere-Upgrades steigen und Slots der Ränge 5 und 6 zusätzliche Power bekommen. Parallel taucht der Arch-Tempered Jin Dahaad auf, ein Event-Boss, der ab dem 24. Dezember permanent verfügbar ist und ab Januar zusätzliche Challenge-Quests erhält.

Dazu kommen neue Support-Hunter wie Nadia, Griffin und Nightmist, frische High-Difficulty-Aufträge mit exklusiven Nameplates sowie zeitlich begrenzte Events fürs schnelle Farmen von Heavy Armor Spheres oder Spezialausrüstung.

Winter-Event & neue Cosmetics

Ab dem 19. Dezember lädt das Festival of Accord: Lumenhymn in eine winterliche Grand Hub ein. Neben saisonalen Quests, Ausstattung und Boni dürfen Spieler vorübergehend auch mit Fabius und Nadia jagen. Ergänzend veröffentlicht Capcom kostenlose Foto-Posen, Edit-Vouchers und das kostenpflichtige Cosmetic DLC Pack 4 mit neuen Layered Weapons.

Am Ende bleibt die Frage: Wird Gogmazios zum neuen Prüfstein des Endgames – oder nur der Auftakt für noch härtere Raubtiere in Monster Hunter Wilds?