Monster Hunter Wilds: Update 1.042 bringt Offline-Event-Quests und Demo-Transfer

Capcom veröffentlicht am 4. August das Update 1.042 für „Monster Hunter Wilds“ auf PC, PS5 und Xbox Series X|S. Der Patch macht sämtliche 26 Event-Quests offline spielbar und bereitet das Spiel auf den Speicherdaten-Transfer der kommenden Prolog-Demo vor.

Schluss mit Online-Zwang für Event-Quests

Capcom dreht an den richtigen Stellschrauben. Ab dem 4. August müsst ihr für die insgesamt 26 Event- und Herausforderungs-Quests nicht mehr zwingend online sein. Egal ob die Spezialaufgabe gegen den Gogmazios oder Quests wie „Traumtreppe“ – alles wandert fest ins Spiel und bleibt auch ohne Internetverbindung nutzbar. Sogar die temporäre Quest „Auf Rezept“ wird dauerhaft verankert.

Das ist ein gewaltiger Gewinn für die Haltbarkeit des Titels. Kein Bangen mehr um Serverabschaltungen oder schlechtes WLAN, wenn man seltene Materialien farmen will. Dazu sortiert Capcom die Quest-Liste am Schalter endlich vernünftig um: Verfügbare Aufgaben stehen ab sofort ganz oben. Kleine Änderung, große Wirkung im Jagdalltag.

Demo-Vorbereitung und Performance-Fixes

Direkt am Tag nach dem Update, am 5. August, startet die neue Prolog-Demo. Wer dort Fortschritte erzielt, kann sie nahtlos ins Hauptspiel mitnehmen – vorausgesetzt, dort existiert noch kein alter Spielstand.

Unter der Haube packt der rund 3,5 GB große Patch typische Kinderkrankheiten an. Stottern bei aktiviertem Frame-Cap und NVIDIA DLSS soll der Vergangenheit angehören. Schwert-und-Schild-Nutzer können Fallen wieder ohne Verzögerung aus dem Fokus-Modus legen. Dazu gibt es Bugfixes für Texturen beim Wächter-Fulgur-Anjanath und die Trefferzonen von Arch-tempered Arkveld.

Ein vorbildliches Quality-of-Life-Update. Dass Event-Quests offline spielbar gemacht werden, sollte eigentlich der Branchenstandard sein, ist heute aber leider selten. Capcom zeigt hier echten Respekt vor der Zeit und den Käufen der Community. Der Speicherdaten-Transfer für die Prolog-Demo nimmt zudem den Druck raus, Zeit in der Testversion zu verschwenden.

Euer Drang, den Gogmazios jetzt auch unterwegs auf dem Handheld oder bei instabiler Leitung zu jagen: Werdet ihr die Offline-Option aktiv nutzen oder seid ihr eh dauerhaft online im Koop unterwegs?