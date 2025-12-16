Monster Hunter Wilds Update #4 online: PS5-Performance spürbar verbessert

Capcom hat Update #4 für Monster Hunter Wilds ausgerollt. Auf dem Papier ist es ein riesiges Paket aus neuen Monstern, Komfortfunktionen und Balance-Tuning. Der eigentlich spannende Teil für PS5-Spieler steckt aber tiefer: eine breit angelegte CPU- und GPU-Optimierung, die genau dort ansetzt, wo es zuletzt geknirscht hat, bei Framerate-Stabilität, Effektlast und Systemreaktionen in hektischen Kämpfen. Das Update möchte somit nicht nur schöner sein, sondern runder laufen. Und das ist die richtige Priorität.

PS5 im Fokus: Was sich technisch wirklich ändert

Capcom spricht von über 100 Performance-Verbesserungen, verteilt auf Spieler, Monster, Effekte, UI und NPCs. Heißt weniger unnötige Berechnungen, besser verteilte Frames und eine spürbar reduzierte Last in Szenen mit vielen Partikeleffekten.

Auf PS5 macht sich das vor allem in drei Bereichen bemerkbar:

Stabilere Bildrate in großen Hunts , insbesondere bei Multi-Monster-Quests

, insbesondere bei Multi-Monster-Quests Schnelleres Input-Feedback , wenn viel gleichzeitig passiert

, wenn viel gleichzeitig passiert Weniger Mikroruckler, etwa beim Wechsel von Kampf zu Menü oder bei SOS-Quests

Capcom hat außerdem die Kollisionsabfragen überarbeitet und die Anzahl gleichzeitiger Effekte reduziert. Das klingt banal, ist aber genau der Hebel, der auf Konsole zählt. Keine neue Grafikoption, kein Marketing-Gimmick, sondern saubere Optimierung.

Neue Monster und Quest-Optimierungen

Update #4 beschränkt sich nicht auf Technik. Mit Gogmazios (HR 100+) und arch-tempered Varianten wird das Endgame weiter geöffnet. Gleichzeitig wurden Questzeiten für Mehrziel-Jagden verlängert, eine sinnvolle Anpassung, die Frust reduziert, statt künstlich Druck zu erzeugen.

Viele Komfortänderungen wirken unspektakulär, zahlen aber auf den Spielfluss ein: bessere Sortierungen, klarere Anzeigen, schnellere Zugriffe. Gerade auf PS5, wo Menünavigation Teil des Spieltempos ist, merkt man das.

Update #4 ist kein Wunderheilmittel. Wer massive Drops erwartet hat, die plötzlich verschwinden, wird enttäuscht sein. Aber, Monster Hunter Wilds läuft auf PS5 jetzt messbar konstanter. Capcom hat an den richtigen Stellschrauben gedreht, statt Symptome zu kaschieren.

Die vollständigen Patch-Notes hat Capcom unter diesem Link festgehalten.