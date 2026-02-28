Monster Hunter Wilds wird 1 Jahr alt – und haut 10-Sterne-Monster raus

Monster Hunter Wilds wird am 28. Februar ein Jahr alt – und Capcom feiert das Jubiläum nicht mit Torte, sondern mit einer gepflegten Tracht Prügel. Wer dachte, man könne heute entspannt mit den Felynen anstoßen, hat die Rechnung ohne die 10-Sterne-Bestien gemacht. Capcom zieht die Daumenschrauben zum Geburtstag so richtig an.

Die Rückkehr des Rompopolo ist die reinste Provokation

Eigentlich war das Vieh der Underdog, das am wenigsten gejagte Monster im Spiel. Jetzt kommt er in „Hat der Arzt verschrieben“ als 10-Sterne-Albtraum zurück. Ab JR 100 dürft ihr zeigen, ob ihr den Build wirklich im Griff habt oder nur Glück hattet. Der Schaden ist brutal, die Patterns sind fieser denn je. Wer hier unvorbereitet reingeht, wird schneller zurück ins Camp gefahren, als er „Ration“ sagen kann. Aber genau das ist es doch, was wir an Monster Hunter lieben: dieser Moment, wenn der Puls auf 180 geht und jeder Frame zählt.

Ab dem 4. März wird es dann endgültig ungemütlich. Mit „Hoffnung der Ahnen“ schickt uns Capcom gegen einen 10-Sterne-Zoh Shia. Das ist kein netter Bonus-Run für zwischendurch, sondern Pflichtprogramm, wenn ihr eure Gogma-Artian-Waffen nicht im Regen stehen lassen wollt. Die Kampferprobten-Symbole sind die Karotte vor unserer Nase – und sie hängt verdammt hoch.

10-Sterne-Zoh Shia und Gogmazios ziehen die Schraube an

Und dann ist da noch Gogmazios. Keine Hilfsjäger auf der oberen Ebene. Nur du, dein Team und ein Monster, das keine Fehler verzeiht. Das ist der ultimative Belastungstest für jede Jagdgruppe. Wenn die Random-Gruppe nach zwei Minuten auseinanderfällt, ist der Frust groß, aber wenn der Riese endlich liegt? Dieses Gefühl ist unbezahlbar. Das ist kein Pflichttermin, das ist die Krönung eines fantastischen ersten Jahres.

Monster Hunter Wilds dreht zum Jubiläum ordentlich auf

Zwischendurch gibt es zum Glück eine kleine Verschnaufpause bei ICHIRAN. Dass unsere Felynen uns jetzt echtes Tonkotsu-Ramen servieren, ist genau der skurrile Charme, den Spieler an dieser Serie so lieben. Die Buffs sind kein Gimmick, sie sind der Rettungsanker vor dem nächsten 10-Sterne-Wahnsinn. Aber Vorsicht: Wer die Gutscheine hortet, schaut am 1. April in die Röhre.

Ein Jahr Wilds – was für ein Ritt. Capcom liefert Content, der uns alles abverlangt. Seid ihr bereit für die 10 Sterne oder braucht ihr erst mal eine extra Portion Ramen? Weitere Details zum finalen Content-Patch gibt es noch einmal hier.