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Monster Hunter Wilds wird dauerhaft günstiger: Capcom räumt die Editionen auf

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Monster Hunter Wilds Ascendance

Capcom reduziert am 4. August 2026 den Preis von Monster Hunter Wilds und vereinfacht die Editionen im Store. Lies hier alle Details zur Umstellung!

Capcom senkt den Preis der Standard-Edition von „Monster Hunter Wilds“ ab dem 4. August 2026 dauerhaft und wirft gleichzeitig das bisherige DLC-Chaos über den Haufen. Wer mit dem Kauf geliebäugelt hat, sollte die Füße jetzt noch zwei Wochen stillhalten.

Preissenkung und Inventur im Store

Capcom macht Ernst und verpasst dem Hauptspiel auf den digitalen Plattformen einen dauerhaften Rabatt. Aktuell müsst ihr im PlayStation Store noch die vollen 79,99 EUR hinlegen. Ab Anfang August schrumpft dieser Betrag. Wie viel wir genau sparen, verrät der Publisher zwar noch nicht, aber jeder gesparte Euro ist ein guter Euro.

Gleichzeitig fliegt das alte Editionen-Wirrwarr komplett aus den Stores. Die bisherigen Deluxe und Premium Deluxe Editionen sowie der alte Cosmetic DLC Pass werden am 3. August 2026 eingestampft.

Übrig bleibt ein aufgeräumtes Trio. Neben der günstigeren Standard-Edition gibt es künftig eine Gold Edition, die das Hauptspiel und alle bisher veröffentlichten Zusatzinhalte bündelt. Kosmetik-Sammler greifen zur neuen Cosmetic DLC Collection oder dem abgespeckten Extras Cosmetic DLC Pack. Das ist übersichtlich.

Der Weg ist frei für Ascendance

Hinter der Aktion steckt simple Taktik. Capcom bereitet das Feld für die erste große Erweiterung namens Ascendance vor, die im Juni beim Summer Game Fest für das nächste Jahr angekündigt wurde. Bevor das Add-on die Community wieder tagelang an den Controller fesselt, sollen neue Spieler möglichst barrierefrei auf die Jagd geschickt werden.

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Für Neueinsteiger ist das die perfekte Gelegenheit. Wer das Hauptspiel bisher wegen des hohen Preises gemieden hat, bekommt im August den idealen Einstiegspunkt geliefert.

Gta Pre Order Release
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